أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين تحتفل بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها

منذ انطلاق الأكاديمية في عام 2009، عملت الأكاديمية على تقديم برامج تدريبية مبتكرة تستهدف رفع كفاءة المعلمين والقادة التربويين، ونجحت في تقديم أكثر من 118,000 فرصة للتنمية المهنية.

تعد قصة تأسيس أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في عام 2009 واحدة من أبرز القصص في المشهد التعليمي الأردني. وانطلقت الاكاديمية ضمن رؤية جلالة الملكة رانيا العبدالله، لتعمل في مجال تمكين وبناء القدرات في قطاع التعليم، حيث كانت الجهود تدور حول تعزيز مهارات المعلمين وتمكينهم وخلق ثقافة تعليمية إيجابية.



في بداية رحلتها في تطوير التعليم، أطلقت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين برنامجًا مبتكرًا لتدريب المعلمين أثناء الخدمة في عام 2009. وقد تطور هذا الجهد ليُطلق برنامج "شبكات المدارس"، وهو إطار استراتيجي يعزز مجتمعات التعلم المهنية الخاصة بالمباحث الرئيسة عبر مناطق مختلفة في الأردن من خلال تدريب شامل وفعّال للمعلمين أثناء الخدمة. وقد استفاد من برنامج شبكات المدارس أكثر من 13,390 معلم ومعلمة، مما ساهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز البيئة التعليمية في المدارس المستفيدة.



في عام 2016 استجابة للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ، أطلقت أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين دبلومين مهنيين بارزين: الدبلوم المهني في التعليم والدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة، بالشراكة مع كلية لندن الجامعية وجامعة كونيتيكت الأمريكية. تم تصميم هذين الدبلومين لتزويد المعلمين وقادة المدارس بالأدوات والمهارات اللازمة لتحسين جودة التعليم.



انتقلت شعلة التميز في إعداد المعلمين ما قبل الخدمة من الأكاديمية إلى الجامعات في الأردن، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة. في إطار هذه المبادرة، تبنت اربع جامعات في الأردن الدبلوم المهني في التعليم من الأكاديمية، وهي: الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، الجامعة الهاشمية، وجامعة مؤتة.



أطلقت الأكاديمية عدة برامج تهدف إلى تعزيز فرص التعليم للجميع أثناء الأزمات والطوارئ، منها برنامج 'بيئة تعلم شاملة وداعمة'، وبرنامج 'مهارات التكيّف النفسي أثناء الأزمات والطوارئ'. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير برنامج لتعليم اللغة العربية والقراءة والكتابة للأطفال السوريين من مرحلة KG2 إلى الصف الثاني.



في ظل جائحة كوفيد-19، قامت الأكاديمية بتحويل برامجها إلى منصات رقمية، مما أدى إلى تحقيق تحول رقمي كبير متجاوزة التحديات. أسس هذا التحول نموذجًا للتعليم الإلكتروني ، مما ساعد في استمرارية التعليم في أوقات الأزمة.



و حازت الأكاديمية على العديد من الجوائز والاعترافات الدولية، أهمها حصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج الدبلوم المهني في التعليم من مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين (CAEP)، وهو أكبر مجلس اعتماد لبرامج إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وبذلك تكون الأكاديمية أول مؤسسة تعليمية في الأردن والوحيد لغاية الان التي تحصل على هذا الاعتماد الكلي والشامل وبجدارة لسبعة أعوام قادمة، وهي أقصى مدة يمنحها مجلس الاعتماد لمؤسسة تعليمية، كما أنها ثالث مؤسسة تعليمية تحظى بالاعتماد ذاته على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بعد كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد.



وحصلت الأكاديمية كذلك على جائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للغة العربية" عن فئة أفضل مبادرة للتعليم باللغة العربية في التعليم المدرسي من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر ضمن محور التعليم. وجائزة فرانك موراي للقيادة للتحسين المستمر من مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين. كما تم الاعتراف ببرنامج "شبكات المدارس " كأحد أفضل 100 ابتكار في التعليم لعام 2022 من قبل HundrED Global Collection.



توسعت الأكاديمية إقليمياً بشكل ملحوظ وأقامت شراكات مع مؤسسات تعليمية مختلفة في المنطقة وخارجها مثل الشرق الأوسط والخليج العربي وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الشراكات تعكس رؤية الأكاديمية في تبادل الخبرات والمعارف على مستوى عالمي، حيث تم التعاون مع تلك المؤسسات لتطوير برامج تعليمية مبتكرة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات التعليم والتدريب. من خلال هذه الشراكات، تمكنت الأكاديمية من توسيع نطاق تأثيرها، وتعزيز فرص التعليم المتقدم في مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على تلبية الاحتياجات التعليمية الفريدة لكل منطقة.



وفي هذه المناسبة، قال الدكتور أسامة عبيدات، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين: 'نحتفل اليوم بمرور 15 عامًا من الالتزام العميق بتمكين وبناء قدرات التربويين في الأردن والمنطقة. نحن فخورون بما حققناه من إنجازات، ونشكر كل من ساهم في هذه الرحلة، وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم الأردنية، شريكنا الأساسي في مسيرة الأكاديمية. إن أثر برامجنا على تحسين جودة التعليم وتدريب المعلمين يعكس التزامنا بتحقيق التميز والإبداع في كل ما نقوم به.



وأضاف الدكتور عبيدات: " ننا نواصل العمل بكل جهد لضمان أن التعليم الذي نقدمه يلبي احتياجات المعلمين والطلبة في عالم يتغير بسرعة. وسنستمر في سعينا لتحقيق التطوير المستدام والابتكار في مجال التعليم.



مع احتفال أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بمرور 15 عامًا من التميز في التعليم والتدريب، تواصل الأكاديمية تعزيز التزامها بتطوير مشهد التعليم في الأردن والمنطقة. تتطلع الأكاديمية إلى توسيع برامجها لتلبية احتياجات المستقبل وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للابتكار التربوي. ولا تنسى الأكاديمية شركاء النجاح من الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين محليًا وإقليميًا ودوليًا، الذين كان لهم دور كبير في نجاح الأكاديمية وتحقيق إنجازاتها.



في الخطط المستقبلية تركز الأكاديمية على دمج أحدث التقنيات في التعليم لتعزيز التجربة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية ومواكبة للتطورات العالمية.

كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة لتمكينها من تقديم برامج تعليمية متكاملة وشاملة.