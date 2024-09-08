انخفاض نسبة الأمية في الأردن إلى 5%



وقال في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية يصادف 8 أيلول من كل عام، إن عدد مراكز الكبار ومحو الأمية التي افتتحت للعام الدراسي 2023/2024 بلغ 177 التحق فيها 2021 دارسا، كان منهم 1643 من الإناث و378 من الذكور، قدمت لهم الوزارة مستلزمات الدراسة مجانا.



وأضاف أن مشاركة الأردن دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية تأتي سعيًا منه لتحسين نوعية حياة الأفراد ومستوى أدائهم الوظيفي، وزيادة إنتاجيتهم، ورفد سوق العمل بكوادر فنية مؤهلة.



وأشار إلى أن الوزارة فتحت مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية وتوسعت فيها حتى شملت جميع أرجاء المملكة، لتوفير فرص تعليمية لمن حالت ظروفهم دون مواصلة تعلمهم وهم في سن التعليم المدرسي، إدراكًا من الأردن لخطورة مشكلة الأمية باعتبارها عقبة أمام تحقيق التنمية الشاملة، وتأكيدًا منه على الدور الفاعل للوزارات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ووسائل الإعلام كافة في محو الأمية باعتبار التعليم مسؤولية مجتمعية.



وقال إنه انسجامًا مع التجدد والتغير المستمر والتكيف الإيجابي في المعارف والخبرات والمهارات ضمن منظومة التعلم مدى الحياة، بدأت الوزارة بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الرسمية وغير الرسمية لتقديم خدمات تعليم الكبار وتعلمهم وصولًا للأهداف المرجوة.



وأضاف أن الوزارة عملت على إدماج المتعلمين الشباب والكبار من ذوي الإعاقة في برامج محو الأمية والتعليم غير النظامي جميعها، وتوفير الظروف والمتطلبات اللازمة لضمان إدماجهم ومواصلة تعلمهم، إدراكًا منها لأهمية توفير التعليم للدارسين من ذوي الإعاقة، وإكسابهم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب.



وحث محافظة كلا من لم يلتحق بالمدرسة بسبب ظروفه الخاصة على أن يلتحق ببرامج الوزارة في مجال التعليم غير النظامي حسب البرنامج المناسب له.



وبين أن من لم يلتحق بالمدرسة يمكنه الالتحاق بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، أما الطلبة الذين تركوا المدرسة لأسباب خارجة عن إرادتهم فيمكنهم الالتحاق بمراكز تعزيز الثقافة للمتسربين أو مراكز التعليم الاستدراكي أو إكمال دراستهم عن طريق برنامج الدراسات المنزلية وذلك في إطار السياسات التربوية التي ينتهجها الأردن، والرامية لتحقيق التربية المستدامة والتعلم مدى الحياة، ترجمة للرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني التي تؤكد أهمية تنمية الموارد البشرية باعتبارها رأس المال المعرفي الأثمن.