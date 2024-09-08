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الملك يفتتح المؤتمر القضائي الأردني الثالث ونادي القضاة النظاميين

9/8/2024 3:14:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر القضائي الأردني الثالث، ومبنى نادي القضاة النظاميين، الواقع على طريق مطار الملكة علياء الدولي.

وأنعم جلالته بميدالية اليوبيل الفضي على عدد من القضاة العاملين والمتقاعدين، تقديرا لجهودهم المتميزة في العمل القضائي.



ويُعقد المؤتمر بعنوان "استشراف مستقبل العدالة في ضوء التقنيات الناشئة" بمشاركة نحو 900 قاض أردني، وعدد من القضاة العرب والأجانب.
وفي كلمة لرئيس المجلس القضائي محمد الغزو في الافتتاح، استعرض أبرز محطات تطوير القضاء منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وأشار إلى أهمية الورقة النقاشية السادسة لجلالته، في التأكيد على مسؤولية المؤسسات الوطنية لضمان مبدأ سيادة القانون، وتطبيق حكم القانون على حد سواء دون محاباة أو تمييز.

وتحدث الغزو عن تطور الجهاز القضائي من حيث تعزيز سيادة القانون، وتبني بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وترسيخ مبدأ التخصص القضائي، وإنشاء قصور العدل، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي.

ويبحث المؤتمرون على مدى يومين سبل توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية.

وأقيم نادي القضاة النظاميين، وهو ناد ثقافي واجتماعي لخدمة القضاة وعائلاتهم، إذ يضم مرافق وقاعات بمساحات مختلفة.



وتم الإنعام على القضاة التالية أسماؤهم بميدالية اليوبيل الفضي:



القاضي محمد عودة الغزو.
القاضي المتقاعد محمد سلامة المحاميد.
القاضي المتقاعد عيد راشد اللوزي.
القاضي المتقاعد عبداللطيف عبداللطيف التلي.
القاضي المتقاعد يوسف جبر الحمود.
القاضي المتقاعد الدكتور ناظم أحمد الجيوسي.
القاضي المتقاعد كريم عبد الطراونة.
القاضي المتقاعد كامل عطيوي الحباشنة.
القاضي المتقاعد عبدالله محمد الكناني.
القاضي المتقاعد عيد سلطي جويعد.
القاضي المتقاعد إبراهيم فليحان أبوطالب.
القاضي محمود محمد العبابنة.
القاضي ناصر خليف التل.
القاضي يوسف نجيب ذيابات.
القاضي الدكتور عيسى محمد المومني.
القاضي ناجي سعيد الزعبي.
القاضي ياسين فالح العبداللات.
القاضي محمود منصور البطوش.
القاضي هاني محمد كنعان.
القاضي جواد علي الشوا.
القاضي حابس عبدالحليم العبداللات.
القاضي محمد فلاح المعايعة.
القاضي عصام محمد أبوغنيم.
القاضية الدكتورة نوال محمد الجوهري.
القاضية الدكتورة سهير أمين طوباسي.


وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان بالإنابة سمير الرفاعي، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

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