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الأمن العام: بدء نشر القوة الأمنية في المحافظات لتأمين الانتخابات

9/8/2024 3:14:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ***القوة الأمنية تواصل مسيرها اليوم وحتى استلام كامل الواجب يوم غد الاثنين

***إنفاذ القانون بعدالة لتوفير مظلة آمنة للانتخابات، ومنع أيّ مظاهر خاطئة، مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة

بيّنت مديرية الأمن العام أنها بدأت في نشر قوتها الأمنية لتأمين الانتخابات، لافتة إلى أن القوة الأمنية ستواصل مسيرها وحركتها وحتى استلام كامل الواجب يوم غد الاثنين.
ولفتت المديرية إلى أن القوة الأمنية ستعمل على تعزيز الأمن وإنفاذ القانون بعدالة، لا سيّما ما يتعلق بتوفير مظلة آمنة للانتخابات، ومنع أيّ مظاهر خاطئة وممارسات خاطئة تهدد أمن وسلامة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة.

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