الأمن العام: بدء نشر القوة الأمنية في المحافظات لتأمين الانتخابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
***القوة الأمنية تواصل مسيرها اليوم وحتى استلام كامل الواجب يوم غد الاثنين
***إنفاذ القانون بعدالة لتوفير مظلة آمنة للانتخابات، ومنع أيّ مظاهر خاطئة، مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة
بيّنت مديرية الأمن العام أنها بدأت في نشر قوتها الأمنية لتأمين الانتخابات، لافتة إلى أن القوة الأمنية ستواصل مسيرها وحركتها وحتى استلام كامل الواجب يوم غد الاثنين.
ولفتت المديرية إلى أن القوة الأمنية ستعمل على تعزيز الأمن وإنفاذ القانون بعدالة، لا سيّما ما يتعلق بتوفير مظلة آمنة للانتخابات، ومنع أيّ مظاهر خاطئة وممارسات خاطئة تهدد أمن وسلامة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة.
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