الهيئة المستقلة: البطاقة الشخصية شرط أساسي للاقتراع



وأوضحت أن مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرئيسية ستعمل بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل، الذي يصادف يوم الاقتراع، لتمكين المواطنين من استخراج أو تجديد بطاقاتهم الشخصية.



كما أكدت تمديد ساعات العمل يومي الأحد والاثنين، 8 و9 أيلول، حتى الساعة السادسة مساء، بهدف تسهيل عملية إصدار البطاقات وضمان جاهزية المواطنين للمشاركة في الانتخابات.



وأضافت الهيئة في بيانها أن وزير الداخلية، مازن الفراية، قرر اعتبار يوم الثلاثاء المقبل يوم دوام رسمي للمكاتب الرئيسية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في العاصمة والمحافظات، لضمان استمرارية الخدمات المتعلقة بإصدار البطاقات الشخصية.



كما قرر تمديد دوام مكاتب إصدار البطاقات الذكية اليوم وغدا، لضمان استكمال جميع الطلبات المقدمة، بما يمكن المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية دون عقبات.--(بترا)