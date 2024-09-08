الهيئة المستقلة: البطاقة الشخصية شرط أساسي للاقتراع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تُعد الوثيقة الأساسية لممارسة حق الانتخاب، وفقا لأحكام الفقرة (م) من المادة 4 من قانون الانتخاب.
وأوضحت أن مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات الرئيسية ستعمل بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل، الذي يصادف يوم الاقتراع، لتمكين المواطنين من استخراج أو تجديد بطاقاتهم الشخصية.
كما أكدت تمديد ساعات العمل يومي الأحد والاثنين، 8 و9 أيلول، حتى الساعة السادسة مساء، بهدف تسهيل عملية إصدار البطاقات وضمان جاهزية المواطنين للمشاركة في الانتخابات.
وأضافت الهيئة في بيانها أن وزير الداخلية، مازن الفراية، قرر اعتبار يوم الثلاثاء المقبل يوم دوام رسمي للمكاتب الرئيسية لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في العاصمة والمحافظات، لضمان استمرارية الخدمات المتعلقة بإصدار البطاقات الشخصية.
كما قرر تمديد دوام مكاتب إصدار البطاقات الذكية اليوم وغدا، لضمان استكمال جميع الطلبات المقدمة، بما يمكن المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية دون عقبات.--(بترا)
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