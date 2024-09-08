وزير الخارجية يبحث سبل تكثيف التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وزير الخارجية يبحث سبل تكثيف التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
التاريخ
9/8/2024 3:14:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، وبحث معها سبل تكثيف التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام.
وركزت المحادثات على التعاون القائم بين الأردن والأمم المتحدة في إيصال المساعدات عبر ممر المساعدات البري الأردني.
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