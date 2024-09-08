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وزير الخارجية يبحث سبل تكثيف التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

9/8/2024 3:14:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، وبحث معها سبل تكثيف التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف ومستدام.

وركزت المحادثات على التعاون القائم بين الأردن والأمم المتحدة في إيصال المساعدات عبر ممر المساعدات البري الأردني.

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