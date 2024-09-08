التعليم العالي: تحديد الكليات والتخصصات لطلبة التوجيهي“الخطة الجديدة”
التاريخ
9/8/2024 3:14:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حدد مجلس التعليم العالي بشكل نهائي (الكليات/التخصصات) التي يمكن لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي والمسار المهني الالتحاق بها اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027.
للتعرف على (الكليات/التخصصات) التي يحق لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي الالتحاق بها الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
للتعرف على (الكليات/التخصصات) التي يحق لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار المهني الالتحاق بها الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
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