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التعليم العالي: تحديد الكليات والتخصصات لطلبة التوجيهي“الخطة الجديدة”

9/8/2024 3:14:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حدد مجلس التعليم العالي بشكل نهائي (الكليات/التخصصات) التي يمكن لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي والمسار المهني الالتحاق بها اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027.


للتعرف على (الكليات/التخصصات) التي يحق لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار الأكاديمي الالتحاق بها الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
للتعرف على (الكليات/التخصصات) التي يحق لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) المسار المهني الالتحاق بها الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

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