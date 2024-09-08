الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم استعمالات الأراضي (قرارات)



ويأتي مشروع النِّظام لغايات تنظيم استعمالات الأراضي، وتحديد تصنيفاتها من حيث صلاحيَّاتها للقطاعات، والحفاظ على الرُّقعة الزِّراعيَّة من خلال ضبط استخداماتها والحدّ من التوسُّع السُّكَّاني العشوائي على المناطق الزِّراعيَّة ذات الخصوبة العالية.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحماية الاجتماعيَّة المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024م؛ وذلك لغايات إضافة برامج حماية جديدة تدعم وجود المرأة في سوق العمل.

وقرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (96) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

كما قرَّر الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية 27 قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة السِّياحة والآثار الدكتور عماد حجازين على التَّقاعد، وتعيين مدير عام دائرة الآثار العامَّة الدكتور فادي بلعاوي أميناً عامَّاً لوزارة السِّياحة والآثار.

--(بترا)

MENAFN08092024000072011014ID1108649572