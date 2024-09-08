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الصفدي يبحث أزمة اللجوء السوري مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

9/8/2024 3:14:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، في اجتماع أكد أهمية التعاون القائم بين المملكة وبرنامج الأغذية العالمي لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى قطاع غزة.

وأكد الصفدي على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات بشكل فوري وكافي إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مشيراً إلى أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا" في هذه الجهود.

وبحث الاجتماع أزمة اللجوء السوري، خصوصاً تراجع الدعم الدولي للاجئين والمنظمات الأممية المعنية بهم والى الدول المضيفة.

وأكد الصفدي أن توفير المساعدات والعيش الكريم للاجئين مسؤولية مشتركة لا يجوز أن تلقى على الدول المستضيفة فقط. وحذر من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين وقال أن الأردن لن يستطع أن يعبىء الفراغ الناتج عن تقليص برامج المنظمات الأممية المعنية بمساعدتهم في الأردن.

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