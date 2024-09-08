الصفدي يبحث أزمة اللجوء السوري مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، في اجتماع أكد أهمية التعاون القائم بين المملكة وبرنامج الأغذية العالمي لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى قطاع غزة.
وأكد الصفدي على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات بشكل فوري وكافي إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مشيراً إلى أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا" في هذه الجهود.
وبحث الاجتماع أزمة اللجوء السوري، خصوصاً تراجع الدعم الدولي للاجئين والمنظمات الأممية المعنية بهم والى الدول المضيفة.
وأكد الصفدي أن توفير المساعدات والعيش الكريم للاجئين مسؤولية مشتركة لا يجوز أن تلقى على الدول المستضيفة فقط. وحذر من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين وقال أن الأردن لن يستطع أن يعبىء الفراغ الناتج عن تقليص برامج المنظمات الأممية المعنية بمساعدتهم في الأردن.
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