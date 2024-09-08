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القضاة: تراجع لافت في عدد حالات الزواج بالمملكة بين 2021 و2023

9/8/2024 3:14:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان -أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة د. الشيخ إسماعيل القضاة، أن هناك تراجعا“لافتا” في عدد حالات الزواج عموما في المملكة بين 2021 و2023.
وشدد القضاة في تصريحات خاصة لـ”الغد”، على أن هذا التراجع يعد“ظاهرة تستحق الوقوف عندها، والبحث في أسبابها وعلاجها من المعنيين”، مبينا في السياق ذاته، أن“عدد حالات زواج من هم دون الـ18 عاما، شهد تراجعا ليس عدديا فقط خلال العام الماضي، بل ومن حيث نسبة عقود الزواج الكليّ”.
وكشف عن إنشاء نظام موحد يربط المحاكم الشرعية بمديرية شؤون القاصرين منذ بداية العام الحالي، موضحا سياقات جملة أرقام وإحصاءات وردت في التقرير السنوي للدائرة، وأوضاع المحاكم الشرعية للعام الماضي الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.
وبشأن تراجع عدد حالات الزواج المسجلة العام الماضي وفي أعوام سابقة، قال القضاة إن“هناك تراجعا لافتا في عدد حالات الزواج في الأعوام 2021 و2022 و2023، وهذه ظاهرة تستحق من الجميع، الوقوف عندها لبحث أسبابها والبحث عن علاجها، فالأسرة هي المكون الأساسي للمجتمع، ونمو عدد الأسر، مؤشر على نموّ المجتمع طبيعياً.
وأضاف القضاة أن“الزواج له أبعاده المؤثرة شرعيا وقانونيا واجتماعيا ونفسيا واقتصاديا، وفي البعدين الشرعي والقانوني فإن موضع نظر المحاكم الشرعية لم يتغير، وعلينا البحث في العوامل المتغيرة التي أدت لهذا التغيير”.
ورأى القضاة أن“كل من له صلة بقضايا الأسرة والمجتمع من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني ومعنيين بالشأن الاجتماعي، مدعو اليوم للتعامل مع هذه البيانات لنفسر هذا التراجع، لكن ينبغي أن يؤسس هذا التفسير على قواعد علمية منهجية، تبتعد عن الانطباعية أو التسطيح، أو تتقاذف المسؤولية في سبب هذه الظاهرة الاجتماعية”.
زواج من هم أقل من 18 عاما
أما بشأن عدد حالات زواج ممن هم دون الـ18 عاما، والتي أظهر التقرير تراجعها العام الماضي، قال القضاة إن“الأصل في أهلية عقد الزواج، إنهاء الـ18 من العمر بالنسبة لكلا الخاطبين، والزواج لمن بلغ الـ16 هو استثناء له ضروراته، كما نص قانون الأحوال الشخصية، وهو زواج يأذن به الوضع التشريعي في القانون، لكن لا نُشجع عليه”، وأن المحاكم الشرعية“تتعامل معه ضمن حدود تحقيق المصلحة التي شرع لأجلها، وهذه المصلحة تقدر بموجب تعليمات صدرت عن قاضي القضاة، ونشرت في الجريدة الرسمية، ووضعت أسسها وضوابطها”.
وشدد القضاة، على وجوب عدم الاكتفاء بقراءة هذه القضية“قراءة رقمية”، وقال“نحن نتحدث عن حالات تتحقق فيها مصلحة معتبرة قانوناً وشرعاً، ومع ذلك فالأرقام تشير إلى تراجع هذه الحالات عددياً، وتراجعها من حيث نسبتها من عقود الزواج الكلي”.
وقال القضاة“إن التباين بين عدد حالات مراجعة مكاتب الإصلاح الأسري بخصوص طلبات الإذن بالزواج لمن هم دون الـ18 هو 3543، ورفض 187 حالة منها، ليصبح مجموع من أذن لهم بإجراء هذه العقود 3356، بينما عدد من أجريت عقود زواجهن 5072، يعود إلى أن رقم 3356 يعود إلى حالات الإذن التي تمنح عن طريق مكاتب الإصلاح الأسري وعددها 26 في المملكة، لكن ولعدم وجود مكاتب إصلاح ووساطة وتوفيق أسري في جميع المحاكم والبالغة 75 محكمة، فإن حالات تراجع المحاكم التي لا يوجد بها مكاتب للإصلاح، تحول إلى مديرية شؤون القاصرين في دائرة قاضي القضاة، والتي تدرس هذه الحالات، ومدى انطباق الشروط عليها، ثم تعطي قرارها بالموافقة أو الرفض حسب واقع الحال”.
وكشف القضاة أن الدائرة أنشأت“نظاما موحدا” مع بداية العام الحالي“يربط محاكم المملكة بمديرية شؤون القاصرين، لتكون كل طلبات الإذن مدرجة على هذا النظام الموحد”، موضحا أن“هذا النظام يضع معطيات طلب الإذن على نحو أكثر دقة، ويوفر بيانات إحصائية دقيقة، لذلك فلن نرى هذا الاختلاف الرقمي في التقرير الإحصائي لسنة 2024”.
قضايا الافتداء
وعن قضايا التفريق للافتداء، قال القضاة، إنه أحد أنواع التفريق الذي نص عليه قانون الأحوال الشخصية، وهو أقل أنواع الطلاق في الواقع العملي، ففي العام الماضي كان عدد قضايا الافتداء التي صدر فيها حكم هو 359، وتراجعت عن العام السابق، إذ بلغ عدد القضايا التي صدر فيها حكم عام 2022 هو 415، وهذا العدد يشكل النسبة الأقل من أنواع الطلاق، إذ لا يزيد على 1 % من إجمالي حالات التفريق.
ورجح القضاة، أن سبب ذلك ربما يعود إلى أن المرأة، إذا أقامت هذه الدعوى، فإن من شروطها أن تتنازل عن جميع حقوقها الزوجية مقابل هذا التفريق، وإذا كان ذلك قبل الزفاف، فيجب عليها إعادة ما قبضته من المهر وما أخذته من هدايا، وما أنفقه الزوج لأجل الزواج.
ولكن إذا كان عند الزوجة سبب مشروع لطلب الطلاق، بسبب نوع من أنواع الضرر الذي لحقها من الزوج، فقد أجاز لها القانون طلب التفريق بسببه، مثل الشقاق والنزاع، أو الهجر، أو الغيبة، أو الحبس، أو العجز عن دفع النفقة، فلماذا تلجأ إلى الافتداء وتترك حقوقها الزوجية المشروعة، بحسب القضاة الذي أضاف، أن الوعي القانوني الشرعي عند المرأة، يجعلها تلجأ إلى القضاء لطلب التفريق عند وجود أسبابه دون أن تُضطر للتنازل عن حقوقها.
قفزة في عدد القضايا الواردة للدائرة
وعن الزيادة الملحوظة في عدد القضايا التي وردت إلى الدائرة العام الماضي، قال القضاة“نعم هناك زيادة في عددها بنسبة 8 % عن العام السابق، فقد كان عدد القضايا الواردة العام الماضي 129013 دعوى، بينما كان وصل في العام 2022 إلى 118674”.
ونوّه القضاة إلى ضرورة النظر لهذه الأرقام، مع الأخذ بالاعتبار إلى جملة قضايا وهي:“الزيادة في عدد الأسر في المملكة بين العامين الماضي وسابقه، وهو حوالي 2.1 %، موضحا أنه ليس كل دعوى تنظر في المحاكم الشرعية تشير إلى خلل أسري”، فبعض الدعاوى التي تنظرها تلك المحاكم، قد تكون من باب تثبيت الحقوق أو الفصل في نزاع قانوني معين غير مرتبط بفشل أسري.
ورأى القضاة، أنه إذا كانت هناك أسباب أخرى تؤدي لهذه الزيادة، مضيفا“نقول إن كل المعنيين بقضايا الأسرة والمجتمع، مدعوون للبحث في هذه الأسباب، وفيما إذ كانت تعطي مؤشرات اجتماعية معينة”.
وشدد القضاة، على أن“المحاكم الشرعية هي مرفق عام هدفه تحقيق العدالة”، مضيفا“وبالتالي فمسؤولية المحاكم الشرعية ألا تزداد أعداد القضايا، او تراكمها أو تأخير الفصل فيها، ونحن بحمد الله بالرغم من هذه الزيادة العددية، حافظنا على نسبة إنجاز مرتفعة وصلت إلى 98.8%، بمعنى أن الأغلبية العظمى من القضايا التي وردت إلى المحاكم العام الماضي، أنهيت إما بالإسقاط أو بصدور حكم، وهي لم تختلف عن العام السابق، برغم الزيادة العددية، ما يشكل تحدياً تمكنت المحاكم الشرعية من التعامل معه”.
قضايا النفقات والمشاهدة والحجر
وفي سياق أرقام قضايا الحجر والمشاهدة، يشير القضاة إلى أن الواقع الإحصائي حول هذه القضايا، يشهد تذبذباً من دون قفزات، سواء زيادة أو نقصاناً،“فمثلاً عدد حالات دعاوى الرؤية والاستزارة وصلت في العام 2019 الى 2288 حالة وفي العام 2023 الى 2350، وبينهما حالات من الارتفاع والانخفاض ضمن هذه الحدود”، بحسبه.
وكذلك الحال بالنسبة لقضايا نفقات الزوجة في العام 2019 كانت 10558 وفي العام 2023 بلغت 11756، وبينهما حالات من الارتفاع والانخفاض المتقارب، سوى ما كان من انخفاض في العام 2020، إذ كانت 8468 حالة، كما أوضح القضاة.
وقال“ربما كان التباين أكبر في عدد دعاوى نفقات الصغار، فقد شهد زيادة ملموسة مؤخراً بين 8842 في العام 2019 و11371 دعوى في العام 2023”، لافتا إلى أن هناك“استقرارا نسبيا” في عدد الدعاوى التي يقيمها الآباء والأمهات على أولادهم لطلب النفقة، فقد كانت 505 في العام 2019 وبلغت 548 في العام 2023”.
أما قضايا الحجر، فيقول القضاة إنها“دعاوى مرتبطة بحماية حقوق المحجور عليه”، فهي ليست خصومة بالمعنى الحقيقي، والمدعي فيها لا يطلب حقاً لنفسه فيها، بل يطلب تأمين حماية قضائية للمدعى عليه، حتى لا يجري استغلاله أو الاعتداء على حقوقه”، مشيرا إلى أن عدد هذه الدعاوى بلغ 1480 في العام 2023، وفيها زيادة ملحوظة عن العام 2019، إذ كانت 757، وفقا للقضاة.
مكاتب الإصلاح الأسري
وتبذل مكاتب الإصلاح الأسري جهودا كبيرة في حل قضايا النزاعات الأسرية بالتراضي، وعن طريق إبرام الاتفاقيات، لذا فهي وفق القضاة“وسيلة تدخل إيجابية من دائرة قاضي القضاة لأجل الأخذ بيد الأسرة لتجاوز مشاكلها، وتجنب ما قد يصيب بنيانها بشرخ تصعب معالجته، عن طريق تمكين أطراف النزاعات من الوصول إلى حلول لنزاعاتهم على نحو ودي رضائي، دون المرور بالإجراءات القضائية التي ربما يجدها بعضهم، تلحق ضرراً نفسياً على أطراف الخصومة القضائية، وبما يحافظ على الخصوصية والسرية، وتتجاوز إجراءات التقاضي المعتادة في مسار بديل ينهي النزاع دون حاجة لأي اتفاقيات، وقد يجري تسجيل اتفاقية تتضمن ما اتفق عليه الأطراف من التزامات لحل هذه الخلافات والمنازعات، بحيث يحفظ لكل طرف حقوقه”.
ومن صور الاستجابة الإيجابية من المحاكم الشرعية مع هذه الزيادة، بحسب القضاة، ازدياد عدد الحالات التي نظرتها مكاتب الإصلاح الأسري العام الماضي بنسبة 11.2 % عن سابقه، مضيفا أن“الاتفاقيات المنظمة لدى مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري زادت بنسبة 24.6 % عن العام السابق”.
ورأى القضاة أن“هذه التجربة نمت على نحو كبير ولافت، ففي حين كان عدد الاتفاقيات المنظمة في العام 2014 79 اتفاقية، نتحدث حاليا عن أكثر من 40000 اتفاقية في العام الماضي، ما يشير إلى التفاعل الإيجابي من المجتمع، والدور الذي تمارسه هذه المكاتب في القيام بواجبها.

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