القضائي الثالث يناقش مستقبل العدالة في ضوء التقنيات الناشئة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- فيما ينظم المجلس القضائي بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك، مؤتمره الثالث بعنوان "استشراف مستقبل العدالة في ضوء التقنيات الناشئة"، أظهرت نتائج مسح الجهاز القضائي للعام الماضي (2023)، أن نسبة الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا غسل الأموال بلغت 25 % من أصل 90 قضية ناقشتها المحاكم المختصة.
ويأتي انعقاد المؤتمر احتفاءً بالتطور الذي حققته السلطة القضائية خلال 25 عاماً (اليوبيل الفضي)، إذ سيناقش في الجلسة الافتتاحية أبرز إنجازات السلطة القضائية وقصص النجاح المتحققة خلال ربع قرن في ظل التوجيهات الملكية.
وستبحث باقي جلسات المؤتمر أبرز السياسات المعاصرة والتقنيات الناشئة، وأهمية توظيفها في تحقيق العدالة الناجزة والاستفادة من تجارب الدول التي قطعت شوطاً على هذا الصعيد.
وحول تطور السلطة القضائية في اليوبيل الفضي كانت الانطلاقة الأولى عام 2000 حينما أمر جلالة الملك بتشكيل اللجنة الملكية الأولى لتطوير الجهاز القضائي.
وعملت اللجنة على رصد التحديات التي تعترض الوصول إلى العدالة الناجزة، ووضع الخطط الكفيلة للنهوض بعملية التقاضي وتسريعها.
وحددت مخرجات أعمال اللجنة سبلاً مطورة ومبتكرة لإدارة الإجراءات القضائية بالتقنيات المحوسبة لأول مرة في تاريخ القضاء الأردني، وتبني نظام الحلول البديلة للمنازعات وإنشاء نظام إدارة الدوى المدنية على غرار الأنظمة القضائية والقانونية المعاصرة.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني رعى المؤتمر القضائي الأول عام 2004، وتم تبني نظام قضاة المستقبل لاستقطاب الأكفياء لتولي منصب القضاء، مع العمل على منهجيات حديثة في الإدارة القضائية.
ورسخت هذه الجهود قيم وتقاليد رسالة القضاء بوضع أول مدونة لقواعد السلوك القضائي الأردني، والتي شكلت دعوة مستمرة لتطوير منظومة التفتيش القضائي.
وفي المؤتمر القضائي الثاني الذي عقد عام 2010، أطلق بتوجيه ملكي مبادرة صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوانهم.
وتُوّجت التعديلات الدستورية التي أمر بها جلالة الملك عام 2011 باستقلال السلطة القضائية، إذ صدر بموجبها قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014.
وفي ضوء تلك التعديلات، أصبح المجلس القضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، وتعززت الاستقلالية بإلحاق جهاز التفتيش القضائي والمعهد القضائي بالمجلس القضائي، وأنشئت لديه الأمانة العامة، ما ساهم بتحقيق الرقابة الذاتية على القضاة.
وأصبح القضاء الإداري مكوناً من درجتين بناء على التعديلات الدستورية، وهو ما يعد ضمانة إضافية لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
ففي عام 2016، وهو ما يعتبره القضاة (عهد استقلال القضاء) وعهداً جديداً في تاريخ القضاء الأردني بعد أن وجه جلالة الملك بتشكيل اللجنة الملكية الثانية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، حيث عملت اللجنة على توطيد استقلال القضاء وتطوير الأجهزة القضائية والارتقاء بأدائها ليتحقق بها الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، والتي باتت مسؤولة عن النهوض بالمشاريع التطويرية لأعمال القضاء.
وحصل تحديث في المنظومة التشريعية القضائية نتيجة لتوصيات اللجنة الملكية الثانية، إذ تم تبني نظام بدائل التوقيف والعقوبات السالبة للحرية وقاضي تنفيذ العقوبة.
وولّدت عملية التحديث مظاهر التطور في العدالة الناجزة التي تمثلت في تكريس الدور الشمولي للنيابة العامة النظامية كممثل للحق العام، لتضم النيابة الضريبية والجمركية.
كما أوجدت عملية التحديث سياسة جديدة في إدارة العدالة المدنية والتجارية بترسيخ مبدأ التخصص القضائي للارتقاء بجودة الإجراءات والأحكام القضائية، وتقليص أمد التقاضي، وعليه أنشئت الغرفة الاقتصادية.
وأوصت اللجنة الملكية بإعادة تأهيل البنى التحتية الإنشائية للمحاكم وتشييد قصور العدل، وتعزيز توظيف استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التقاضي نحو القضاء الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.
وشهد الجهاز القضائي عام 2023 نمواً بنسبة 1.1 % في عدد أعضائه ليبلغ 968، بينهم 682 قاضياً و286 قاضية، وتشكل السيدات ما نسبته 29.5 % من مجموع أعضاء الجهاز القضائي.
كما تم تنفيذ 57 % من مشاريع الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022 - 2026) والتي تشكل ما نسبته %95 من مجموع المشاريع التنفيذية لكامل الإستراتيجية.
ويستعد الجهاز القضائي لتطبيق "الملف القضائي الإلكتروني" للاستغناء عن استخدام الملفات الورقية مطلع العام المقبل، ولتعزيز فاعلية إجراءات أرشفة الملفات ومأسستها ومراقبة جودة مخرجاتها.
وجرت العام الماضي 2023 أزيد من 100 ألف محاكمة جزائية (عن بعد)، والعمل جار لتشمل المحاكمات المدنية.
كما تم خفض مدور المحاكم من الدعاوى لتصل إلى ما نسبته 11 % عن العام الذي سبقه (2022)، ولتصل إلى 37 %، إضافة إلى ارتفاع في جودة أحكام محاكم الدرجة الأولى لتصل إلى 66 % مقارنة بـ64 % في العام الذي سبقه.
وبلغت نسبة إنجاز القضايا المفصولة في المحاكم (من القضايا الواردة والمدورة)، 85 % بارتفاع يزيد على 2.5 % عن العام الذي سبقه.
وانخفض العبء للقاضي بنسبة 5% عن العام الذي سبقه، إذ بلغت حصة القاضي العام الماضي 655 دعوى، فيما بلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 58 يوماً.
كما بلغت نسبة الإنجاز في الدعاوى التحقيقية الواردة إلى دوائر الادعاء العام 100.7 %، وبنسبة إنجاز كلية للدعاوى الواردة والمدورة 99.4 %، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الدعاوى التنفيذية 120.3 % من الوارد والمدور.
ورفدت النيابة العامة خزينة الدولة بما يزيد على 16 مليون دينار من المبالغ المحصلة جراء أعمال لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة الضريبية والجمركية.
كما ارتفعت نسبة القرارات الصادرة من النيابة العامة بحفظ الأوراق ومنع المحاكمة وعدم الملاحقة 2 % عن العام الذي سبقه، والذي جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذها المجلس القضائي والنيابة العامة لضمان جودة الإجراءات التحقيقية.
وفصلت المحكمة الإدارية العليا بنحو 97.7 % من الدعاوى الواردة إليها، بينما فصلت المحكمة الإدارية بنحو 90.9 % من الدعاوى، فيما بلغ معدل مدة التقاضي بالقضاء الإداري 62 يوماً.
اضافة الى ذلك، نفذ المعهد القضائي خلال عام 2023 نحو 216 برنامجاً تدريبياً استهدف 825 قاضيا وقاضية (31 % من القاضيات) من مختلف محاكم المملكة ودوائر النيابة العامة والقضاء الإداري.
وبلغت نسبة إنجاز محكمة التمييز عام 2023 من الوارد والمدور نحو
86.2 %، بزيادة مقدارها 12 % على العام الذي سبقه رغم ارتفاع الوارد إليها بنسبة 7 %.
وبلغ معدل مدة التقاضي لدى محكمة التمييز 132 يوماً في 8385 دعوى سجلت وفصلت خلال العام 2023.
كما بلغت نسبة الإنجاز الكلية لدى محاكم الاستئناف على مستوى الوارد والمدور 81.2 %، فيما بلغ معدل مدة التقاضي فيها 52 يوماً.
وكذلك بلغ عدد الأحكام التي طبقت فيها بدائل العقوبات السالبة للحريات ما مجموعه 3921 حكماً.
وردت 90 شكوى غسيل أموال إلى المحاكم عام 2023، فصلت منها ما نسبته 63 %، فيما بلغت نسبة الأحكام الصادرة بالإدانة 25 %، وكان معدل التقاضي في هذا النوع من الدعاوى 84 يوماً.
كما وردت 48 دعوى اتجار بالبشر إلى المحاكم عام 2023، فصلت منها ما نسبته 87.5 % من الوارد، فيما بلغت نسبة الأحكام الصادرة بالإدانة 57.1 %، وكان معدل التقاضي في هذا النوع من القضايا 106 أيام.
وبلغت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى دائرة مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 69.4 %، صدرت الإدانة بنسبة 63.4 % منها، وبلغ معدل التقاضي في هذا النوع من القضايا 90 يوماً.
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