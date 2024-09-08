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القضائي الثالث يناقش مستقبل العدالة في ضوء التقنيات الناشئة

9/8/2024 3:14:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- فيما ينظم المجلس القضائي بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك، مؤتمره الثالث بعنوان "استشراف مستقبل العدالة في ضوء التقنيات الناشئة"، أظهرت نتائج مسح الجهاز القضائي للعام الماضي (2023)، أن نسبة الأحكام الصادرة بالإدانة في قضايا غسل الأموال بلغت 25 % من أصل 90 قضية ناقشتها المحاكم المختصة.
ويأتي انعقاد المؤتمر احتفاءً بالتطور الذي حققته السلطة القضائية خلال 25 عاماً (اليوبيل الفضي)، إذ سيناقش في الجلسة الافتتاحية أبرز إنجازات السلطة القضائية وقصص النجاح المتحققة خلال ربع قرن في ظل التوجيهات الملكية.
وستبحث باقي جلسات المؤتمر أبرز السياسات المعاصرة والتقنيات الناشئة، وأهمية توظيفها في تحقيق العدالة الناجزة والاستفادة من تجارب الدول التي قطعت شوطاً على هذا الصعيد.
وحول تطور السلطة القضائية في اليوبيل الفضي كانت الانطلاقة الأولى عام 2000 حينما أمر جلالة الملك بتشكيل اللجنة الملكية الأولى لتطوير الجهاز القضائي.
وعملت اللجنة على رصد التحديات التي تعترض الوصول إلى العدالة الناجزة، ووضع الخطط الكفيلة للنهوض بعملية التقاضي وتسريعها.
وحددت مخرجات أعمال اللجنة سبلاً مطورة ومبتكرة لإدارة الإجراءات القضائية بالتقنيات المحوسبة لأول مرة في تاريخ القضاء الأردني، وتبني نظام الحلول البديلة للمنازعات وإنشاء نظام إدارة الدوى المدنية على غرار الأنظمة القضائية والقانونية المعاصرة.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني رعى المؤتمر القضائي الأول عام 2004، وتم تبني نظام قضاة المستقبل لاستقطاب الأكفياء لتولي منصب القضاء، مع العمل على منهجيات حديثة في الإدارة القضائية.
ورسخت هذه الجهود قيم وتقاليد رسالة القضاء بوضع أول مدونة لقواعد السلوك القضائي الأردني، والتي شكلت دعوة مستمرة لتطوير منظومة التفتيش القضائي.
وفي المؤتمر القضائي الثاني الذي عقد عام 2010، أطلق بتوجيه ملكي مبادرة صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوانهم.
وتُوّجت التعديلات الدستورية التي أمر بها جلالة الملك عام 2011 باستقلال السلطة القضائية، إذ صدر بموجبها قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014.
وفي ضوء تلك التعديلات، أصبح المجلس القضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، وتعززت الاستقلالية بإلحاق جهاز التفتيش القضائي والمعهد القضائي بالمجلس القضائي، وأنشئت لديه الأمانة العامة، ما ساهم بتحقيق الرقابة الذاتية على القضاة.
وأصبح القضاء الإداري مكوناً من درجتين بناء على التعديلات الدستورية، وهو ما يعد ضمانة إضافية لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
ففي عام 2016، وهو ما يعتبره القضاة (عهد استقلال القضاء) وعهداً جديداً في تاريخ القضاء الأردني بعد أن وجه جلالة الملك بتشكيل اللجنة الملكية الثانية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، حيث عملت اللجنة على توطيد استقلال القضاء وتطوير الأجهزة القضائية والارتقاء بأدائها ليتحقق بها الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، والتي باتت مسؤولة عن النهوض بالمشاريع التطويرية لأعمال القضاء.
وحصل تحديث في المنظومة التشريعية القضائية نتيجة لتوصيات اللجنة الملكية الثانية، إذ تم تبني نظام بدائل التوقيف والعقوبات السالبة للحرية وقاضي تنفيذ العقوبة.
وولّدت عملية التحديث مظاهر التطور في العدالة الناجزة التي تمثلت في تكريس الدور الشمولي للنيابة العامة النظامية كممثل للحق العام، لتضم النيابة الضريبية والجمركية.
كما أوجدت عملية التحديث سياسة جديدة في إدارة العدالة المدنية والتجارية بترسيخ مبدأ التخصص القضائي للارتقاء بجودة الإجراءات والأحكام القضائية، وتقليص أمد التقاضي، وعليه أنشئت الغرفة الاقتصادية.
وأوصت اللجنة الملكية بإعادة تأهيل البنى التحتية الإنشائية للمحاكم وتشييد قصور العدل، وتعزيز توظيف استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التقاضي نحو القضاء الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.
وشهد الجهاز القضائي عام 2023 نمواً بنسبة 1.1 % في عدد أعضائه ليبلغ 968، بينهم 682 قاضياً و286 قاضية، وتشكل السيدات ما نسبته 29.5 % من مجموع أعضاء الجهاز القضائي.
كما تم تنفيذ 57 % من مشاريع الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام (2022 - 2026) والتي تشكل ما نسبته %95 من مجموع المشاريع التنفيذية لكامل الإستراتيجية.
ويستعد الجهاز القضائي لتطبيق "الملف القضائي الإلكتروني" للاستغناء عن استخدام الملفات الورقية مطلع العام المقبل، ولتعزيز فاعلية إجراءات أرشفة الملفات ومأسستها ومراقبة جودة مخرجاتها.
وجرت العام الماضي 2023 أزيد من 100 ألف محاكمة جزائية (عن بعد)، والعمل جار لتشمل المحاكمات المدنية.
كما تم خفض مدور المحاكم من الدعاوى لتصل إلى ما نسبته 11 % عن العام الذي سبقه (2022)، ولتصل إلى 37 %، إضافة إلى ارتفاع في جودة أحكام محاكم الدرجة الأولى لتصل إلى 66 % مقارنة بـ64 % في العام الذي سبقه.
وبلغت نسبة إنجاز القضايا المفصولة في المحاكم (من القضايا الواردة والمدورة)، 85 % بارتفاع يزيد على 2.5 % عن العام الذي سبقه.
وانخفض العبء للقاضي بنسبة 5% عن العام الذي سبقه، إذ بلغت حصة القاضي العام الماضي 655 دعوى، فيما بلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 58 يوماً.
كما بلغت نسبة الإنجاز في الدعاوى التحقيقية الواردة إلى دوائر الادعاء العام 100.7 %، وبنسبة إنجاز كلية للدعاوى الواردة والمدورة 99.4 %، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الدعاوى التنفيذية 120.3 % من الوارد والمدور.
ورفدت النيابة العامة خزينة الدولة بما يزيد على 16 مليون دينار من المبالغ المحصلة جراء أعمال لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة الضريبية والجمركية.
كما ارتفعت نسبة القرارات الصادرة من النيابة العامة بحفظ الأوراق ومنع المحاكمة وعدم الملاحقة 2 % عن العام الذي سبقه، والذي جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذها المجلس القضائي والنيابة العامة لضمان جودة الإجراءات التحقيقية.
وفصلت المحكمة الإدارية العليا بنحو 97.7 % من الدعاوى الواردة إليها، بينما فصلت المحكمة الإدارية بنحو 90.9 % من الدعاوى، فيما بلغ معدل مدة التقاضي بالقضاء الإداري 62 يوماً.
اضافة الى ذلك، نفذ المعهد القضائي خلال عام 2023 نحو 216 برنامجاً تدريبياً استهدف 825 قاضيا وقاضية (31 % من القاضيات) من مختلف محاكم المملكة ودوائر النيابة العامة والقضاء الإداري.
وبلغت نسبة إنجاز محكمة التمييز عام 2023 من الوارد والمدور نحو
86.2 %، بزيادة مقدارها 12 % على العام الذي سبقه رغم ارتفاع الوارد إليها بنسبة 7 %.
وبلغ معدل مدة التقاضي لدى محكمة التمييز 132 يوماً في 8385 دعوى سجلت وفصلت خلال العام 2023.
كما بلغت نسبة الإنجاز الكلية لدى محاكم الاستئناف على مستوى الوارد والمدور 81.2 %، فيما بلغ معدل مدة التقاضي فيها 52 يوماً.
وكذلك بلغ عدد الأحكام التي طبقت فيها بدائل العقوبات السالبة للحريات ما مجموعه 3921 حكماً.
وردت 90 شكوى غسيل أموال إلى المحاكم عام 2023، فصلت منها ما نسبته 63 %، فيما بلغت نسبة الأحكام الصادرة بالإدانة 25 %، وكان معدل التقاضي في هذا النوع من الدعاوى 84 يوماً.
كما وردت 48 دعوى اتجار بالبشر إلى المحاكم عام 2023، فصلت منها ما نسبته 87.5 % من الوارد، فيما بلغت نسبة الأحكام الصادرة بالإدانة 57.1 %، وكان معدل التقاضي في هذا النوع من القضايا 106 أيام.
وبلغت نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة إلى دائرة مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 69.4 %، صدرت الإدانة بنسبة 63.4 % منها، وبلغ معدل التقاضي في هذا النوع من القضايا 90 يوماً.

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