الطراونة رئيسا لجمعية الرعاية التنفسية والدويري نائبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد - انتخبت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية الرعاية التنفسية الأردنية الدكتور محمد حسن الطراونة رئيساً للجمعية، كما اختارت نزيه الدويري نائبا للرئيس والدكتور عمر خريس أميناً لسر الجمعية.
وتهدف الجمعية لتطوير المجال العلمي والعملي لتخصص الرعاية التنفسية ومساندة التطوير المهني للممارسين الصحيين والمهتمين بالتخصص.
وتعنى الجمعية التي يشمل نطاق أعمالها المملكة الأردنية الهاشمية بكافة مدنها وقراها وأريافها وبواديها ومخيماتها بالمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين وزيادة التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع، خصوصاً في مجال الأمراض التنفسية المزمنة وبرامج الإقلاع عن التدخين وتدريب وتأهيل الكوادر في المجال الصحي وخصوصا في برامج الرعاية التنفسية.
وحول رؤية الجمعية قال رئيس الجمعية الدكتور الطراونة: "نسعى لأن تكون الجمعية من أبرز الجمعيات العلمية الرائدة في مجالها على المستوى المحلي والإقليمي"، مشددا على أن رسالتها هي أن تساهم في تطوير الجانب العلمي والبحثي للرعاية التنفسية والتعليم المستمر للمتخصصين والممارسين الصحيين، وتساهم في خدمة المجتمع.
وشدد على ضرورة القيام بدور ريادي وبارز في تطوير مجال الرعاية التنفسية والبحث العلمي في التخصص، وذلك بإقامة مؤتمرات ولقاءات علمية دورية يدعى لها خبراء المجال والباحثون من داخل وخارج المملكة بهدف التواصل العلمي ومشاركة المعلومات ورسم خطط المستقبل للتخصص.
كما أكد الطراونة أهمية تطوير المجال العلمي لتخصص الرعاية التنفسية ومساندة التطوير المهني للممارسين الصحيين والمهتمين بالتخصص، وتنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه.
ولفت إلى ضرورة تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية وتقديم المشورة العلمية في مجال التخصص، إضافة إلى تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية وتبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
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