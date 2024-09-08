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هل أثر التغير المناخي على إنتاج ثمار الزيتون؟

9/8/2024 3:14:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان- رغم أن الموسم الحالي لزيت الزيتون تعرض جراء التغيرات المناخية للعديد من موجات الحر أثناء فترة الإزهار وخلال فترة عقد الثمار، وانخفاض كميات الهطل في كثير من المناطق، ما أدى لانخفاض نسبة العقد لحب الزيتون، إلا أن وزير الزراعة خالد الحنيفات أعلن عن أن التقديرات المتوقعة لموسم الزيتون 2025/2024 مبشرة.
وتوقع الحنيفات بناء على الدراسات العلمية والميدانية الدقيقة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والخبراء، أن يصل إجمالي إنتاج ثمار الزيتون لهذا الموسم لنحو 175 ألف طن، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 143 ألف طن من هذه الكمية ستُخصص لعصر الزيتون، مما سيُسفر عن إنتاج ما يقارب 26 ألف طن من الزيت، أما الكميات المتبقية والتي تقدر بنحو 32 ألف طن فسيتم تخصيصها لأغراض الكبيس.
وفيما يخص تلبية احتياجات السوق المحلي، توقع الحنيفات: أن يبلغ الطلب المحلي على زيت الزيتون حوالي 25 ألف طن، ما يعني أن الكميات الفائضة ستكون متاحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني ودعم صادرات المملكة من زيت الزيتون، في خطوة تهدف لترسيخ مكانة الأردن كمصدر موثوق لهذا المنتج الحيوي في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار الحنيفات إلى أن التوقعات تشير إلى أن أسعار بيع زيت الزيتون لهذا الموسم ستبقى مستقرة ومماثلة لمستويات الموسم الماضي، مع الأخذ بالاعتبار العوامل المتعلقة بالعرض والطلب وكذلك جودة المنتج المتاحة.
ونوّه إلى أن الوزارة تؤكد التزامها بتوفير كافة سبل الدعم للمزارعين للعاملين في هذا القطاع، داعيا لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان موسم ناجح يُلبي تطلعات الجميع ويعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الزيتون.
وفي السياق، قال نائب نقيب أصحاب المعاصر السابق والمستثمر في القطاع نضال السماعين انه من المتوقع ان تكون كمية زيت الزيتون لهذا العام من 20 إلى 23 طنا، جراء انخفاض هطل الأمطار على العديد من المناطق، كانت فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة أثناء مرحلة الازهار.
وتابع: إن المناطق الجنوبية ستكون نسبة الإنتاج فيها متدنية جدا وذلك لقلة الأمطار، فيما ستكون في“الشرقية” نحو 50 % والمناطق الغربية 80 % وفي الشمال 70 % وهي أقل من العام الماضي.
وبين أمين سر نقابة أصحاب المعاصر السابق حسين البشارات، أن موسم الزيتون في مناطق الشمال لهذا العام مميز، متوقعا أن يصل إنتاج الزيت بين 25 - 30 ألف طن وهو من أكثر الأعوام غزارة في الإنتاج منذ عشر سنوات.
بدوره قال الناطق الإعلامي لنقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية محمود العمري، إن النقابة تعلن عن جاهزية المعاصر في جميع مناطق المملكة لعصر الزيتون، اعتبارا من 15 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأضاف: على الرغم من ارتفاع النفقات، إلا أن النقابة قررت المحافظة على ثبات أجور المعاصر دون تغيير دعما للمزارع وحفاظا على استقرار الأسعار.
ونصح العمري المزارعين بضرورة العناية بأشجار الزيتون عبر اتباع الممارسات الزراعية الجيدة ابتداء من الحراثة إلى التسميد والتقليم والري التكميلي ومكافحة الآفات (خاصة ذبابة الزيتون) ومراعاة أفضل مواعيد وطرق القطاف التي من شأنها إنتاج كميات أفضل ذات جودة أعلى، مبينا انه بإمكان المزارع مراجعة مديريات الإرشاد المنتشرة في مديريات الزراعة للاستفادة من خبراتهم.
يشار إلى أن مادة الزيتون تعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر دخل للعديد من الأسر الأردنية، بالإضافة إلى دوره المهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على التوازن البيئي.

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