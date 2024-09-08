إعلام عبري: حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ خلال الـ24 الماضية

MENAFN - Alghad Newspaper)وأشارت إلى أن حزب الله أطلق، هذه الليلة، وابلا كثيفا من عشرات الصواريخ على مستوطنات الجليل الأعلى، حيث استهدف شمال إسرائيل بـ3 دفعات صاروخية، تسببت في إصابة مبنى بكريات شمونة، من دون تسجيل إصابات بشرية.



ولفتت إلى أنه أطلق 30 صاروخا في وقت مبكر من الصباح، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.



وكان حزب الله أعلن اليوم الأحد أنه شن هجوما بالصواريخ على منطقة "شامير" شمال إسرائيل، وذلك في إطار رده على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الطواقم الطبية في منطقة فرون جنوب لبنان أمس السبت.



وقال حزب الله في بيان إنه "ردا على المجزرة المروعة في بلدة ‏فرون التي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ‏مستعمرة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا".‏



من جهة أخرى، قالت إذاعة الإسرائيلي إن الجيش هاجم مباني عسكرية تابعة لحزب الله في بلدات عيترون ويارون ومارون الراس في جنوب لبنان.



ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجبهة الداخلية تجري تقييما للوضع لاتخاذ قرار بشأن افتتاح العام الدراسي بالجليل الأعلى.



وصعدت القوات الإسرائيلية في اليومين الماضيين استهدافاتها جنوب لبنان، في وقت أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الجمعة الماضي من مرتفعات الجولان المحتلة، أن الجيش الإسرائيلي، يستعد بنشاط لعمليات هجومية داخل أراضي لبنان.RT



المصدر: RT+ Kan