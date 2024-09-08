إعلام عبري: حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ خلال الـ24 الماضية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي الأحد، بأن حزب الله أطلق خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 100 صاروخ باتجاه شمال إسرائيل، مشيرة إلى إصابة مبنى بكريات شمونة.
وأشارت إلى أن حزب الله أطلق، هذه الليلة، وابلا كثيفا من عشرات الصواريخ على مستوطنات الجليل الأعلى، حيث استهدف شمال إسرائيل بـ3 دفعات صاروخية، تسببت في إصابة مبنى بكريات شمونة، من دون تسجيل إصابات بشرية.
ولفتت إلى أنه أطلق 30 صاروخا في وقت مبكر من الصباح، تم اعتراض بعضها وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.
وكان حزب الله أعلن اليوم الأحد أنه شن هجوما بالصواريخ على منطقة "شامير" شمال إسرائيل، وذلك في إطار رده على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الطواقم الطبية في منطقة فرون جنوب لبنان أمس السبت.
وقال حزب الله في بيان إنه "ردا على المجزرة المروعة في بلدة فرون التي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا".
من جهة أخرى، قالت إذاعة الإسرائيلي إن الجيش هاجم مباني عسكرية تابعة لحزب الله في بلدات عيترون ويارون ومارون الراس في جنوب لبنان.
ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجبهة الداخلية تجري تقييما للوضع لاتخاذ قرار بشأن افتتاح العام الدراسي بالجليل الأعلى.
وصعدت القوات الإسرائيلية في اليومين الماضيين استهدافاتها جنوب لبنان، في وقت أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الجمعة الماضي من مرتفعات الجولان المحتلة، أن الجيش الإسرائيلي، يستعد بنشاط لعمليات هجومية داخل أراضي لبنان.RT
المصدر: RT+ Kan
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