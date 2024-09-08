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تركيا: لا وزن لـكاتس حتى داخل حكومة نتنياهو

9/8/2024 3:13:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصفت وزارة الخارجية التركية، السبت، يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، بأنه "لا يملك وزنا حتى داخل حكومة" بلاده.
جاء ذلك في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، ردا على اتهامات وجهها كاتس، ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.


وقالت الوزارة، إن كاتس، كتب منشورًا مليئًا بالافتراءات والأكاذيب ضد الرئيس أردوغان وتركيا.


وأضافت: "الشخص المذكور لا يملك أي وزن حتى داخل حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، التي دخلت التاريخ البشري باعتبارها وصمة عار من خلال ارتكاب إبادة جماعية".


وشددت الوزارة، على أن كاتس، يحاول أن يتصدر المشهد ويحافظ على كرسيه في "شبكة الإبادة الجماعية" من خلال لفت انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا.


وأكدت أن تركيا ستواصل الإفصاح عن الحقائق والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني المشروعة.


وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.


وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)

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