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نتنياهو عن عملية جسر الكرامة/اللنبي: محاطون بمحور شر يريد قتلنا جميعا

9/8/2024 3:13:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأحد، تعليقا على الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين عند معبر الكرامة، إنه "يوم صعب إذ إننا محاطون بأيديولوجية قاتلة بقيادة إيران".


وقال نتنياهو في بداية جلسة الحكومة: "إنه يوم صعب. إرهابي حقير قتل ثلاثة من مواطنينا على جسر اللنبي بدم بارد. أبعث بالتعازي نيابة عن الحكومة وعن لأسر الضحايا".


وأضاف نتنياهو: "نحن محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني. وفي الأيام الأخيرة، قتل إرهابيون خسيسون 6 من مختطفينا بدم بارد و3 من ضباط الشرطة الإسرائيلية. القتلة لا يميزون بيننا، إنهم يريدون قتلنا جميعا، حتى النهاية. اليمين واليسار، العلمانيون والمتدينون، اليهود وغير اليهود".


وكان معبر الكرامة أغلق بالاتجاهين، عقب مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني عن المعبر.


وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تمشيط للمكان عقب العملية، وقد أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين.


كما أغلق الجيش الإسرائيلي كل مداخل مدينة أريحا.


وقالت وسائل إعلام إن القوات الإسرائيلية تنكل بسائقي الشاحنات الأردنيين عند المعبر الحدودي بعد مقتل 3 إسرائيليين بعملية إطلاق النار.

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