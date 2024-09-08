نتنياهو عن عملية جسر الكرامة/اللنبي: محاطون بمحور شر يريد قتلنا جميعا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأحد، تعليقا على الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين عند معبر الكرامة، إنه "يوم صعب إذ إننا محاطون بأيديولوجية قاتلة بقيادة إيران".
وقال نتنياهو في بداية جلسة الحكومة: "إنه يوم صعب. إرهابي حقير قتل ثلاثة من مواطنينا على جسر اللنبي بدم بارد. أبعث بالتعازي نيابة عن الحكومة وعن لأسر الضحايا".
وأضاف نتنياهو: "نحن محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني. وفي الأيام الأخيرة، قتل إرهابيون خسيسون 6 من مختطفينا بدم بارد و3 من ضباط الشرطة الإسرائيلية. القتلة لا يميزون بيننا، إنهم يريدون قتلنا جميعا، حتى النهاية. اليمين واليسار، العلمانيون والمتدينون، اليهود وغير اليهود".
وكان معبر الكرامة أغلق بالاتجاهين، عقب مقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني عن المعبر.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تمشيط للمكان عقب العملية، وقد أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين.
كما أغلق الجيش الإسرائيلي كل مداخل مدينة أريحا.
وقالت وسائل إعلام إن القوات الإسرائيلية تنكل بسائقي الشاحنات الأردنيين عند المعبر الحدودي بعد مقتل 3 إسرائيليين بعملية إطلاق النار.
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