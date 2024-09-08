ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
التاريخ
9/8/2024 3:13:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و145جريحا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم 338 على القطاع إن هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، مبينة ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 40972 شهيدا و94761 جريحا.
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