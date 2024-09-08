ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم 338 على القطاع إن هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، مبينة ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 40972 شهيدا و94761 جريحا.

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