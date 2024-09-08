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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

9/8/2024 3:13:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و145جريحا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.


وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم 338 على القطاع إن هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، مبينة ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 40972 شهيدا و94761 جريحا.

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