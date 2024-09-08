ضباط كبار يشجعون التصعيد في الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرنوت
من رون بن يشاي
8/9/2024
إلى جانب المعركة المتواصلة في غزة وعلى طول حدود الشمال والساحة الثالثة التي ينشغل فيها جهاز الأمن هي الضفة الغربية التي تبذل فيها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والإيرانيون وحزب الله أيضا جهودا كبيرة عظيمة لجعلها ساحة حرب نشطة.
"حقق الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي نجاحات جدية في أعماله الهجومية في عدة مخيمات للاجئين في المناطق ضد "الكتائب" المسلحة التي قامت فيها وتحاول أن تضرب أساسا من خلال العبوات الناسفة، السيارات المتفجرة وإطلاق النار على سيارات إسرائيلية في محاور السير. هذه النجاحات لا تضمن بعد ألا يكون اشتعالا واسعا، الذي يبدو أنه ما يزال أمامنا"، يقول مصدر أمني.
فضلا عن حملات "ابحث ودمر" التي تستند إلى معلومات استخباراتية في مخيمات اللاجئين، يجتهد الجيش لمنع انضمام شامل للسكان في الضفة يحول موجة (المقاومة) الانتفاضة المكبوتة إلى انتفاضة كاملة. وعليه فبخلاف مطالب المستوطنين في الضفة الجيش الإسرائيلي يزيل الموانع التي فرضها في أعقاب السيارات المفخخة ويحاول السماح للسكان بحرية حركة ورزق أكبر قدر الإمكان.
في جهاز الأمن يعتقدون بأن حقيقة معظم الشبان الفلسطينيين في الضفة عاطلون عن العمل، الآن لأنهم لا يستطيعون العمل في إسرائيل هي إحدى الأمور التي تؤدي إلى تصعيد متزايد لأعمال (المقاومة) لدرجة التخوف من هجوم جماهيري فلسطيني على مستوطنات إسرائيلية توجد على مقربة منهم.
في قيادة المنطقة الوسطى، بقيادة اللواء آفي بلوط وقائد فرقة المناطق ياكي دولف يفعلون أفضل ما في وسعهم من خلال أعمال هجومية ومعلومات استخبارية، لكن إلى أن تغلق حدود الأردن كما ينبغي وطالما واصل المتطرفون من المستوطنين هجماتهم وأعمال الشغب التي يقومون بها في البلدات الفلسطينية فإن المنطقة – كما يقولون في الجيش – لن تهدأ.
في الجيش يمتنعون عن قول هذا مباشرة لكن رجال الاحتياط الذين يخدمون في المناطق وبينهم ضباط كبار يقولون إن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير المالية سموتريتش هما المتسببان المباشران لعدم تضاؤل أعمال (المقاومة) . فهذه تتسع إلى مناطق جنوب الضفة حيث يتركز الهياج. وبزعم قادة كبار في الاحتياط وفي النظامي يمتنع الجيش عن تنفيذ اعتقالات يطالب بها الشباك في أرجاء الضفة، ببساطة لأن ليس له ما يكفي من المعتقلات التي يفترض بوزير الأمن القومي ووزارته أن يوفرها. والنتيجة هي أن (مقاومين) كثيرين وبؤرا عن (المقاومة) يتجولون بحرية ببساطة لأنه لا توجد أماكن لحبسهم.
كما أن عربدة المشاغبين اليهود أو ما يسمى "الجريمة القومية" تدفع الكثير من الشبان الفلسطينيين بالانضمام إلى دائرة (المقاومة) شرطة "شاي" لا تؤدي مهامها، والجيش يضطر لانعدام البديل لأن يعمل أيضا كشرطة مدنية دون أن تكون له الصلاحيات القانونية لذلك. وبالتالي يقلص بأقصى حد الاضرار لكنه لا يمنع الاحتكاك بين الفئتين السكانيتين. "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. نحن على شفا انفجار كبير في الضفة الغربية". يقول ضابط كبير عاد منذ زمن، المشكلة هي اشتعلت في الضفة انتفاضة واسعة، فسيضطر الجيش لأن يوظف هناك قوات غفيرة ليست لديه. سلوك وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي يحج إلى جبل البيت وبخلاف الوضع الراهن يشجع الصلاة في المكان، يتسبب هو أيضا بغضب شديد وحسب محافل الأمن كفيل بأن يشتعل ليس فقط ساحة الضفة بل والعالم العربي كله.
من بحث أمني أجراه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس الماضي مساء في قاعدة الكريا في تل أبيب، بمشاركة طاقم المفاوضات وكبار رجالات جهاز الأمن يتبين أن الجيش الإسرائيلي سيتعين عليه أن ينفذ تجنيدا كاملا كي يتمكن من أن يقاتل في آن واحد بقوة عالية في كل الجبهات. "هذا ممكن"، يقول ضابط كبير، "لكن المستوى السياسي ملزم بأن يساهم بنصيبه في الجهد سواء في الجاهزية القصوى لحلول وسط في موضوع صفقة المخطوفين، والتي إذا رفضها السنوار فعندها علينا تهدئة المستوطنين والمساعدة في جهدنا الاستخباري في الضفة الغربية".
من الصعب ألا نلاحظ مشكلة أخرى: الإحباط العميق الذي يشعر به المستوى العسكري من موقف المستوى السياسي تجاه القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، لتوصياتها في موضوع المخطوفين وإدارة الحرب بعامة. هذا بدأ بالاتهامات التي توجه على أساس يومي تقريبا إلى كبار رجالات الجيش من وزراء بل ومن رئيس الوزراء نفسه إذ يتهمونهم حصريا بقصورات 7 أكتوبر الرهيب وكذا بإدارة فاشلة للحرب. ويقول ضابط كبير جدا في الاحتياط يعرف جيدا المزاج في الجيش الإسرائيلي إنه "هذا ليس محقا وهو يخرب على الجهد الحربي. هم يتهمون مباشرة هرتسي هليفي ويطالبون باستقالته في الوقت الذي يكون تواجده حيوي لإدارة الحرب. كما أن المستوى السياسي يحاول إشعال حرب جوج ومأجوج، واساسا سموتريتش وبن غفير، والتي في أعقابها يطرد كل الفلسطينيين برأيهم من الضفة الغربية ومن قطاع غزة وعندها سيكون ممكنا تحقيق حلم بلاد إسرائيل الكاملة لتكون بسيطرة يهودية حصرية. هكذا يفكرون بجدية وهذه وصفة للكارثة"، يقول ذاك الضابط الكبير في الاحتياط الذي تحدثت معه هذا الأسبوع. وعلى حد قوله، فإنه "لا يوجد في هيئة الأركان حاليا "حرب جنرالات" مثلما كان في 1973 في حرب يوم الغفران. ولا حتى قريب من هذا. فألوية الأركان بالذات يعملون معا بتنسيق ويحطمون الرأس كيف ينجحون في مثل هذه الحرب التي فشل الأميركيون وجيوش أخرى فيها في فيتنام، في أفغانستان وأين لا". لكن الادعاء الأساس للمستوى الرفيع في الجيش الإسرائيلي يتمثل بقول سمعته هذا الأسبوع: "توجد لنا نجاحات جيدة في قطاع غزة، في الضفة وحتى في أعمالنا الجوية في الشمال، لكن هذه النجاحات في المستوى العمومي لا يترجمها المستوى السياسي لإنجازات إستراتيجية، وذلك ببساطة لأنه لا يتخذ القرارات الضرورية. فلا يوجد قرار بشأن حكم مدني بديل لحكم حماس في غزة، لا يوجد قرار بشأن متى وكيف في الشمال ونحن ما نزال نفكر حتى كيف نتصدى، مع الأميركيين، لاندفاع إيران نحو النووي". إن إحباط الضابطية العليا جراء غياب القرارات في كل المجالات من المستوى السياسي يدفع ضباطا كبارا كثيرين هذه الأيام للتفكير بـ"وضع المفاتيح على الطاولة" والاعتزال في ظل اتهامهم نتنياهو ووزرائه علنا بالمراوحة المتواصلة في المكان والتي تنتظرنا من هنا فصاعدا.
صحيح أن قسما مهما من أولئك الضباط الكبار يشعرون بالحاجة إلى الاعتزال وذلك أيضا بسبب دورهم في قصورات 7 تشرين أول (أكتوبر). لكن يمكنني أن أقول من محادثاتي مع بعض منهم بأن هذا يثقل عليهم كل يوم وكل ليلة لكنهم مقتنعون بأنه في هذه اللحظة في ذروة الحرب الاعتزال دفعة واحدة لبعض منهم أو لكلهم بمن فيهم رئيس الأركان، سيخرب الجهد الحربي وسيعمق الانشقاق والانقسام الداخلي في الشعب ويفاقم وضعنا الأمني. ولهذا فإن كبار رجالات هيئة الأركان على الأقل يعتزمون البقاء وحمل الجيش إلى الحسم في كل الجبهات، ربما ليس دفعة واحدة لكن حسب المزاج في الهيئة يبدو أنهم يعتقدون أنه يمكن عمل ذلك، على أن يتخذ المستوى السياسي أخيرا قرارات تسمح للجيش بان يبادر ويصل إلى حسم إستراتيجي على الأقل في كل ما يتعلق بقطاع غزة والساحة اللبنانية.
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