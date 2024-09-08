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ضباط كبار يشجعون التصعيد في الضفة

9/8/2024 3:13:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرنوت
من رون بن يشاي
8/9/2024

إلى جانب المعركة المتواصلة في غزة وعلى طول حدود الشمال والساحة الثالثة التي ينشغل فيها جهاز الأمن هي الضفة الغربية التي تبذل فيها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والإيرانيون وحزب الله أيضا جهودا كبيرة عظيمة لجعلها ساحة حرب نشطة.
"حقق الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي نجاحات جدية في أعماله الهجومية في عدة مخيمات للاجئين في المناطق ضد "الكتائب" المسلحة التي قامت فيها وتحاول أن تضرب أساسا من خلال العبوات الناسفة، السيارات المتفجرة وإطلاق النار على سيارات إسرائيلية في محاور السير. هذه النجاحات لا تضمن بعد ألا يكون اشتعالا واسعا، الذي يبدو أنه ما يزال أمامنا"، يقول مصدر أمني.
فضلا عن حملات "ابحث ودمر" التي تستند إلى معلومات استخباراتية في مخيمات اللاجئين، يجتهد الجيش لمنع انضمام شامل للسكان في الضفة يحول موجة (المقاومة) الانتفاضة المكبوتة إلى انتفاضة كاملة. وعليه فبخلاف مطالب المستوطنين في الضفة الجيش الإسرائيلي يزيل الموانع التي فرضها في أعقاب السيارات المفخخة ويحاول السماح للسكان بحرية حركة ورزق أكبر قدر الإمكان.
في جهاز الأمن يعتقدون بأن حقيقة معظم الشبان الفلسطينيين في الضفة عاطلون عن العمل، الآن لأنهم لا يستطيعون العمل في إسرائيل هي إحدى الأمور التي تؤدي إلى تصعيد متزايد لأعمال (المقاومة) لدرجة التخوف من هجوم جماهيري فلسطيني على مستوطنات إسرائيلية توجد على مقربة منهم.
في قيادة المنطقة الوسطى، بقيادة اللواء آفي بلوط وقائد فرقة المناطق ياكي دولف يفعلون أفضل ما في وسعهم من خلال أعمال هجومية ومعلومات استخبارية، لكن إلى أن تغلق حدود الأردن كما ينبغي وطالما واصل المتطرفون من المستوطنين هجماتهم وأعمال الشغب التي يقومون بها في البلدات الفلسطينية فإن المنطقة – كما يقولون في الجيش – لن تهدأ.
في الجيش يمتنعون عن قول هذا مباشرة لكن رجال الاحتياط الذين يخدمون في المناطق وبينهم ضباط كبار يقولون إن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير المالية سموتريتش هما المتسببان المباشران لعدم تضاؤل أعمال (المقاومة) . فهذه تتسع إلى مناطق جنوب الضفة حيث يتركز الهياج. وبزعم قادة كبار في الاحتياط وفي النظامي يمتنع الجيش عن تنفيذ اعتقالات يطالب بها الشباك في أرجاء الضفة، ببساطة لأن ليس له ما يكفي من المعتقلات التي يفترض بوزير الأمن القومي ووزارته أن يوفرها. والنتيجة هي أن (مقاومين) كثيرين وبؤرا عن (المقاومة) يتجولون بحرية ببساطة لأنه لا توجد أماكن لحبسهم.
كما أن عربدة المشاغبين اليهود أو ما يسمى "الجريمة القومية" تدفع الكثير من الشبان الفلسطينيين بالانضمام إلى دائرة (المقاومة) شرطة "شاي" لا تؤدي مهامها، والجيش يضطر لانعدام البديل لأن يعمل أيضا كشرطة مدنية دون أن تكون له الصلاحيات القانونية لذلك. وبالتالي يقلص بأقصى حد الاضرار لكنه لا يمنع الاحتكاك بين الفئتين السكانيتين. "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. نحن على شفا انفجار كبير في الضفة الغربية". يقول ضابط كبير عاد منذ زمن، المشكلة هي اشتعلت في الضفة انتفاضة واسعة، فسيضطر الجيش لأن يوظف هناك قوات غفيرة ليست لديه. سلوك وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي يحج إلى جبل البيت وبخلاف الوضع الراهن يشجع الصلاة في المكان، يتسبب هو أيضا بغضب شديد وحسب محافل الأمن كفيل بأن يشتعل ليس فقط ساحة الضفة بل والعالم العربي كله.
من بحث أمني أجراه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس الماضي مساء في قاعدة الكريا في تل أبيب، بمشاركة طاقم المفاوضات وكبار رجالات جهاز الأمن يتبين أن الجيش الإسرائيلي سيتعين عليه أن ينفذ تجنيدا كاملا كي يتمكن من أن يقاتل في آن واحد بقوة عالية في كل الجبهات. "هذا ممكن"، يقول ضابط كبير، "لكن المستوى السياسي ملزم بأن يساهم بنصيبه في الجهد سواء في الجاهزية القصوى لحلول وسط في موضوع صفقة المخطوفين، والتي إذا رفضها السنوار فعندها علينا تهدئة المستوطنين والمساعدة في جهدنا الاستخباري في الضفة الغربية".
من الصعب ألا نلاحظ مشكلة أخرى: الإحباط العميق الذي يشعر به المستوى العسكري من موقف المستوى السياسي تجاه القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، لتوصياتها في موضوع المخطوفين وإدارة الحرب بعامة. هذا بدأ بالاتهامات التي توجه على أساس يومي تقريبا إلى كبار رجالات الجيش من وزراء بل ومن رئيس الوزراء نفسه إذ يتهمونهم حصريا بقصورات 7 أكتوبر الرهيب وكذا بإدارة فاشلة للحرب. ويقول ضابط كبير جدا في الاحتياط يعرف جيدا المزاج في الجيش الإسرائيلي إنه "هذا ليس محقا وهو يخرب على الجهد الحربي. هم يتهمون مباشرة هرتسي هليفي ويطالبون باستقالته في الوقت الذي يكون تواجده حيوي لإدارة الحرب. كما أن المستوى السياسي يحاول إشعال حرب جوج ومأجوج، واساسا سموتريتش وبن غفير، والتي في أعقابها يطرد كل الفلسطينيين برأيهم من الضفة الغربية ومن قطاع غزة وعندها سيكون ممكنا تحقيق حلم بلاد إسرائيل الكاملة لتكون بسيطرة يهودية حصرية. هكذا يفكرون بجدية وهذه وصفة للكارثة"، يقول ذاك الضابط الكبير في الاحتياط الذي تحدثت معه هذا الأسبوع. وعلى حد قوله، فإنه "لا يوجد في هيئة الأركان حاليا "حرب جنرالات" مثلما كان في 1973 في حرب يوم الغفران. ولا حتى قريب من هذا. فألوية الأركان بالذات يعملون معا بتنسيق ويحطمون الرأس كيف ينجحون في مثل هذه الحرب التي فشل الأميركيون وجيوش أخرى فيها في فيتنام، في أفغانستان وأين لا". لكن الادعاء الأساس للمستوى الرفيع في الجيش الإسرائيلي يتمثل بقول سمعته هذا الأسبوع: "توجد لنا نجاحات جيدة في قطاع غزة، في الضفة وحتى في أعمالنا الجوية في الشمال، لكن هذه النجاحات في المستوى العمومي لا يترجمها المستوى السياسي لإنجازات إستراتيجية، وذلك ببساطة لأنه لا يتخذ القرارات الضرورية. فلا يوجد قرار بشأن حكم مدني بديل لحكم حماس في غزة، لا يوجد قرار بشأن متى وكيف في الشمال ونحن ما نزال نفكر حتى كيف نتصدى، مع الأميركيين، لاندفاع إيران نحو النووي". إن إحباط الضابطية العليا جراء غياب القرارات في كل المجالات من المستوى السياسي يدفع ضباطا كبارا كثيرين هذه الأيام للتفكير بـ"وضع المفاتيح على الطاولة" والاعتزال في ظل اتهامهم نتنياهو ووزرائه علنا بالمراوحة المتواصلة في المكان والتي تنتظرنا من هنا فصاعدا.
صحيح أن قسما مهما من أولئك الضباط الكبار يشعرون بالحاجة إلى الاعتزال وذلك أيضا بسبب دورهم في قصورات 7 تشرين أول (أكتوبر). لكن يمكنني أن أقول من محادثاتي مع بعض منهم بأن هذا يثقل عليهم كل يوم وكل ليلة لكنهم مقتنعون بأنه في هذه اللحظة في ذروة الحرب الاعتزال دفعة واحدة لبعض منهم أو لكلهم بمن فيهم رئيس الأركان، سيخرب الجهد الحربي وسيعمق الانشقاق والانقسام الداخلي في الشعب ويفاقم وضعنا الأمني. ولهذا فإن كبار رجالات هيئة الأركان على الأقل يعتزمون البقاء وحمل الجيش إلى الحسم في كل الجبهات، ربما ليس دفعة واحدة لكن حسب المزاج في الهيئة يبدو أنهم يعتقدون أنه يمكن عمل ذلك، على أن يتخذ المستوى السياسي أخيرا قرارات تسمح للجيش بان يبادر ويصل إلى حسم إستراتيجي على الأقل في كل ما يتعلق بقطاع غزة والساحة اللبنانية.

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