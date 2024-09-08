ضغوط على سلامي للاستعانة بمدرب محلي.. الوحدات مهتم بالتعاقد مع الحوراني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
ضغوطات على سلامي لتعيين مدرب محلي
تفيد المعلومات أن هناك ضغوطات بدأت تمارس على المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي، للاستعانة بمدرب محلي، يساعده في العمل خلال الفترة الماضية.
وبدأت هذه الضغوطات بعد التعادل الإيجابي الأخير أمام الكويت ببداية مشوار تصفيات الدور الحاسم، حيث كان الاتحاد يرسم لاقتناص 6 نقاط في أول مباراتين، قبل أن يصطدم بفقدان نقطتين في أول مباراة.
وبدأ اتحاد الكرة يقتنع بضرورة تواجد مدرب محلي، يكون قادرا على مساعدة سلامي الذي يرى الكثيرون أن ضعف معرفتة بظروف اللاعب الأردني، في ظل قصر فترة تواجده مع المنتخب، تسبب في تبديلات خاطئة وأخطاء في التشكيلة الأخيرة أمام الكويت، وبالتالي ضياع الظفر بثلاث نقاط.
ويستشهد المطالبون بمدرب محلي إلى جانب سلامي، بتجربة عبدالله أبو زمع مع المدير الفني السابق للمنتخب الحسين عموتة، في كاس آسيا الأخيرة في قطر، حيث لعب أبو زمع دورا مهما في تعريف عموتة بفكر اللاعب الأردني، والمراكز التي يجيدها اللاعبون، وغيرها من التفاصيل المعنوية والنفسية إلى جانب التفاصيل الفنية.
ووفق المعلومات فإن سلامي، طلب إمهاله بعض الوقت، لحين الانتهاء من مباراة المنتخب أمام فلسطين يوم غد بتصفيات الدور الحاسم، قبل حسم الموضوع بشكل نهائي.
ويتوقع البعض أن يتم تعيين مدرب محلي مع المنتخب في الفترة المقبلة.
الوحدات يطلب هادي الحوراني
طلب نادي الوحدات، التعاقد مع اللاعب هادي الحوراني المحترف حاليا في فريق الفتح المغربي. ووفق المعلومات فإن الوحدات فاتح الحوراني، بعد الأنباء التي تحدثت عن فسخ عقده مع الفريق المغربي، وبالتالي البحث عن التعاقد معه، لتعزيز القدرات الدفاعية للفريق.
وسبق وأن أبدت 3 أندية محلية رغبتها بالتعاقد مع الحوراني، من ضمنها فريق الوحدات الذي كان أكثر جدية في الموضوع، بانتظار حسم التفاصيل بشكل كامل.
الرياض يطلب توقيع
أبو خليفة لثلاثة مواسم
طلب نادي الرياض، من اللاعب الأردني أمين أبو خليفة، التوقيع على كشوفات النادي لمدة 3 مواسم، بعد ظهوره بشكل لافت خلال التدريبات التي شارك فيها اللاعب الشاب مع الرياض سواء في الفريق الأول أو فريق الشباب.
وشهدت الأيام الماضية، اتفاقا بين اللاعب والنادي على التوقيع على عقد يمتد لموسم أو موسمين، قبل أن يعود النادي ويطلب توقيع اللاعب لثلاث مواسم، بعد أن أظهر أبو خليفة مستوى فنيا مميزا.
أبو خليفة الذي كان يلعب كلاعب هاو في نادي فرسان الأردن، ربما يصطدم بشكوى من نادي الفرسان، بسبب خروجه للاحتراف دون موافقة الفرسان، ما قد يدفع الأخير لتقديم شكوى للمطالبة ببدل رعاية، خاصة وأن أمين لعب في صفوف الفرسان لأكثر من أربعة مواسم.
ماركوس مترشح للعودة لدوري المحترفين
بات المحترف الليبيري ماركوس، مترشحا للعودة من جديد للعب في دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، من بوابة فريق مغير السرحان.
وكشف نادي مغير السرحان، عن إجراء اتصالات مع ماركوس للتعاقد معه، حيث جاء رد اللاعب إيجابيا، ويتوقف فقط على عامل الوقت ومدى سرعة الإجراءات.
وسبق لماركوس وأن لعب في أكثر من فريق أردني مثل شباب العقبة ومغير السرحان.
مغير السرحان كشف أيضا عن مفاوضات مع محترف كاميروني أملا في استقطابه، للاحتراف في صفوف الفريق في الموسم الكروي الحالي.
فريج والعمايرة في تركيا
يتواجد المدربان الأردنيان منار فريج ولؤي العمايرة في تركيا حاليا، برفقة فريقيهما الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم، الذي يقيم معسكرا تدريبيا، في إطار الاستعدادا للمنافسات السعودية النسوية المترشح انطلاقها آواخر الشهر الحالي. وخاض الأهلي حتى الآن في معسكر تركيا مباراتين وديتين، حقق فيهما الأهلي انتصارين معنويين.
وتعمل المدربة منار فريج مديرا فنيا لفريق سيدات الأهلي، فيما يتولى العمايرة تدريب حارسات المرمى في الفريق السعودي.
وبات المدربان الأردنيان يحظيان بشعبية كبيرة بين جماهير الأهلي وأعضاء إدارته، لبصمتهما الواضحة على مستوى الفريق الذي ظفر الموسم الماضي بلقب الكأس في السعودية.
كواليس النجوم
. المحترف الأردني في فريق سيلانغور الماليزي رزق بني هاني يستعد للالتحاق بفريق الحسين إربد.
. في مشهد رياضي لافت حدث في الأردن، قام لاعبو منتخب كوريا الجنوبية لكرة اليد للناشئين، بالزحف إلى صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، لتشجيع منتخب بلادهم للشباب لكرة السلة في مبارياته ببطولة كاس آسيا المقامة في الأردن.. لاعبو منتخب كوريا للشباب لكرة السلة، زحفوا أيضا إلى صالة الأميرة سمية، لتشجيع منتخب بلادهم لكرة اليد في البطولة الآسيوية للناشئين المقامة أيضا في عمان... الأردن يشهد زخما في استضافة الكثير من البطولات الآسيوية والعالمية في مختلف الألعاب.
. اللاعب موسى التعمري، بدأ رحلة التنسيق مع المنتخب الوطني ونادي مونبلييه الفرنسي، للوقوف على خطوات علاجه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة للمنتخب أمام الكويت.. التعمري ينسق لمعرفة مكان علاجه سواء مع المنتخب أو العودة للعلاج في مونبلييه.
. موظفون ومديرون في اتحاد الكرة، أبدوا تذمرا بسبب عدم قيام الاتحاد بصرف تذاكر لهم لحضور مباراة الأردن والكويت التي جرت على ستاد عمان الدولي يوم الخميس الماضي.. الموظفون طالبوا باحترام أفضل.
. مساعد مدرب أجنبي في أحد أندية المحترفين، تصالح مع محترف في فريق آخر في الدوري، بعد فترة خصام أثناء تواجد المدرب والمحترف في دوري خارج الأردن.
. نائب رئيس النادي الفيصلي أحمد وريكات، تحدث مع إدارة نادي الصريح لطلب التعاقد مع حارس المرمى عبدالله الزعبي.. بانتظار الرد الرسمي من الصريح لوضع اللمسات الأخيرة في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل.
. نادي الطائي السعودي، أعلن تعاقده مع المدرب الأردني ليث الدبوبي، للعمل مدربا لفريق سن 15 بالنادي.
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