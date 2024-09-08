ضغوط على سلامي للاستعانة بمدرب محلي.. الوحدات مهتم بالتعاقد مع الحوراني

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

ضغوطات على سلامي لتعيين مدرب محلي

تفيد المعلومات أن هناك ضغوطات بدأت تمارس على المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي، للاستعانة بمدرب محلي، يساعده في العمل خلال الفترة الماضية.

وبدأت هذه الضغوطات بعد التعادل الإيجابي الأخير أمام الكويت ببداية مشوار تصفيات الدور الحاسم، حيث كان الاتحاد يرسم لاقتناص 6 نقاط في أول مباراتين، قبل أن يصطدم بفقدان نقطتين في أول مباراة.

وبدأ اتحاد الكرة يقتنع بضرورة تواجد مدرب محلي، يكون قادرا على مساعدة سلامي الذي يرى الكثيرون أن ضعف معرفتة بظروف اللاعب الأردني، في ظل قصر فترة تواجده مع المنتخب، تسبب في تبديلات خاطئة وأخطاء في التشكيلة الأخيرة أمام الكويت، وبالتالي ضياع الظفر بثلاث نقاط.

ويستشهد المطالبون بمدرب محلي إلى جانب سلامي، بتجربة عبدالله أبو زمع مع المدير الفني السابق للمنتخب الحسين عموتة، في كاس آسيا الأخيرة في قطر، حيث لعب أبو زمع دورا مهما في تعريف عموتة بفكر اللاعب الأردني، والمراكز التي يجيدها اللاعبون، وغيرها من التفاصيل المعنوية والنفسية إلى جانب التفاصيل الفنية.

ووفق المعلومات فإن سلامي، طلب إمهاله بعض الوقت، لحين الانتهاء من مباراة المنتخب أمام فلسطين يوم غد بتصفيات الدور الحاسم، قبل حسم الموضوع بشكل نهائي.

ويتوقع البعض أن يتم تعيين مدرب محلي مع المنتخب في الفترة المقبلة.

الوحدات يطلب هادي الحوراني

طلب نادي الوحدات، التعاقد مع اللاعب هادي الحوراني المحترف حاليا في فريق الفتح المغربي. ووفق المعلومات فإن الوحدات فاتح الحوراني، بعد الأنباء التي تحدثت عن فسخ عقده مع الفريق المغربي، وبالتالي البحث عن التعاقد معه، لتعزيز القدرات الدفاعية للفريق.

وسبق وأن أبدت 3 أندية محلية رغبتها بالتعاقد مع الحوراني، من ضمنها فريق الوحدات الذي كان أكثر جدية في الموضوع، بانتظار حسم التفاصيل بشكل كامل.

الرياض يطلب توقيع

أبو خليفة لثلاثة مواسم

طلب نادي الرياض، من اللاعب الأردني أمين أبو خليفة، التوقيع على كشوفات النادي لمدة 3 مواسم، بعد ظهوره بشكل لافت خلال التدريبات التي شارك فيها اللاعب الشاب مع الرياض سواء في الفريق الأول أو فريق الشباب.

وشهدت الأيام الماضية، اتفاقا بين اللاعب والنادي على التوقيع على عقد يمتد لموسم أو موسمين، قبل أن يعود النادي ويطلب توقيع اللاعب لثلاث مواسم، بعد أن أظهر أبو خليفة مستوى فنيا مميزا.

أبو خليفة الذي كان يلعب كلاعب هاو في نادي فرسان الأردن، ربما يصطدم بشكوى من نادي الفرسان، بسبب خروجه للاحتراف دون موافقة الفرسان، ما قد يدفع الأخير لتقديم شكوى للمطالبة ببدل رعاية، خاصة وأن أمين لعب في صفوف الفرسان لأكثر من أربعة مواسم.

ماركوس مترشح للعودة لدوري المحترفين

بات المحترف الليبيري ماركوس، مترشحا للعودة من جديد للعب في دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، من بوابة فريق مغير السرحان.









وكشف نادي مغير السرحان، عن إجراء اتصالات مع ماركوس للتعاقد معه، حيث جاء رد اللاعب إيجابيا، ويتوقف فقط على عامل الوقت ومدى سرعة الإجراءات.

وسبق لماركوس وأن لعب في أكثر من فريق أردني مثل شباب العقبة ومغير السرحان.

مغير السرحان كشف أيضا عن مفاوضات مع محترف كاميروني أملا في استقطابه، للاحتراف في صفوف الفريق في الموسم الكروي الحالي.

فريج والعمايرة في تركيا

يتواجد المدربان الأردنيان منار فريج ولؤي العمايرة في تركيا حاليا، برفقة فريقيهما الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم، الذي يقيم معسكرا تدريبيا، في إطار الاستعدادا للمنافسات السعودية النسوية المترشح انطلاقها آواخر الشهر الحالي. وخاض الأهلي حتى الآن في معسكر تركيا مباراتين وديتين، حقق فيهما الأهلي انتصارين معنويين.

وتعمل المدربة منار فريج مديرا فنيا لفريق سيدات الأهلي، فيما يتولى العمايرة تدريب حارسات المرمى في الفريق السعودي.

وبات المدربان الأردنيان يحظيان بشعبية كبيرة بين جماهير الأهلي وأعضاء إدارته، لبصمتهما الواضحة على مستوى الفريق الذي ظفر الموسم الماضي بلقب الكأس في السعودية.

كواليس النجوم

. المحترف الأردني في فريق سيلانغور الماليزي رزق بني هاني يستعد للالتحاق بفريق الحسين إربد.

. في مشهد رياضي لافت حدث في الأردن، قام لاعبو منتخب كوريا الجنوبية لكرة اليد للناشئين، بالزحف إلى صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، لتشجيع منتخب بلادهم للشباب لكرة السلة في مبارياته ببطولة كاس آسيا المقامة في الأردن.. لاعبو منتخب كوريا للشباب لكرة السلة، زحفوا أيضا إلى صالة الأميرة سمية، لتشجيع منتخب بلادهم لكرة اليد في البطولة الآسيوية للناشئين المقامة أيضا في عمان... الأردن يشهد زخما في استضافة الكثير من البطولات الآسيوية والعالمية في مختلف الألعاب.

. اللاعب موسى التعمري، بدأ رحلة التنسيق مع المنتخب الوطني ونادي مونبلييه الفرنسي، للوقوف على خطوات علاجه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة للمنتخب أمام الكويت.. التعمري ينسق لمعرفة مكان علاجه سواء مع المنتخب أو العودة للعلاج في مونبلييه.

. موظفون ومديرون في اتحاد الكرة، أبدوا تذمرا بسبب عدم قيام الاتحاد بصرف تذاكر لهم لحضور مباراة الأردن والكويت التي جرت على ستاد عمان الدولي يوم الخميس الماضي.. الموظفون طالبوا باحترام أفضل.

. مساعد مدرب أجنبي في أحد أندية المحترفين، تصالح مع محترف في فريق آخر في الدوري، بعد فترة خصام أثناء تواجد المدرب والمحترف في دوري خارج الأردن.

. نائب رئيس النادي الفيصلي أحمد وريكات، تحدث مع إدارة نادي الصريح لطلب التعاقد مع حارس المرمى عبدالله الزعبي.. بانتظار الرد الرسمي من الصريح لوضع اللمسات الأخيرة في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل.

. نادي الطائي السعودي، أعلن تعاقده مع المدرب الأردني ليث الدبوبي، للعمل مدربا لفريق سن 15 بالنادي.