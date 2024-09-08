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نتائج مخيبة للملاكمة الأردنية ببطولة آسيا للناشئين

9/8/2024 3:13:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- جاءت نتائج المنتخب الوطني للملاكمة في بطولة آسيا للناشئين والواعدين التي اختتمت أمس في العين الإماراتية مخيبة للآمال، حيث اكتفى المنتخب بحصد ميدالية برونزية واحدة جاءت عبر اللاعبة جنى العلاونة.
ولم يحقق المنتخب الوطني سوى فوزين من أصل 12 لاعبا مشاركا بالبطولة، حيث فاز اللاعب علي بني ياسين في وزن تحت 35 كغم فاز على الإماراتي عبد الله الناجي في ثمن النهائي، قبل أن يخسر أمام تاشكول أمانجيلدييف من قيرغيزستان بربع النهائي.
وكما نجح اللاعب سعد الحديدي في منافسات وزن تحت 52 بالفوز على الفيتنامي دانج نجوين بدور الـ16، قبل أن يودع المنافسات على يد الطاجكي أميربيك ماخراموف من دور الثمانية، ويفقد فرصة التقدم والمنافسة على ميدالية.
وتوجت العلاونة بالميدالية البرونزية عن وزن فوق 80 كغم، رغم خوضها لقاء واحدا أمام الكازاخية سابينا زاكسيلييك وخسرته في نصف النهائي، إلا أن مشاركة 4 لاعبات في الوزن فقط أتاح للاعبة المنتخب الوطني ضمان ميدالية ملونة قبل بدء المنافسات.
وفي بقية نتائج المنتخب الوطني، فقد ودع قصي الوادي بوزن تحت 52 كغم أمام رضوان عيسيف من قيرغيزستان، وخرج همام أبو همام بوزن تحت 60 كغم من المنجولي تنجيس أمارجارجال، فيما فقد حامل برونزية العالم أكرم زيادة بوزن تحت 63 كغم، فرصة الحصول على ميدالية بخسارته أمام الكازاخي كينيساريامير مارزيكاييف.
وغادر اللاعب زيد بسيح بوزن تحت 70 كغم من أمام الإيراني محمد صالح مصباحي، وودع عبد الله نارت بوزن تحت 66 كغم على يد الطاجكي سوربون نوراليسودا، فيما جاءت خسارة عبيدة بني ياسين بوزن تحت 46 كغم من الأوكراني بوهدان شاكيتكو.
وكان آخر المودعين للبطولة كل من زيد مطالقة بوزن تحت 64 كغم من أمام أولوكبيك عبدومانبيتوف من قيرغيزستان، واللاعب معتز مشاعلة بوزن تحت 48 كغم بخسارته من عمر أوروسباييف من قيرغيزستان، والحال ذاته انطبق على اللاعب يزيد جرادات بوزن تحت 57 كغم بعد خسارته من الطاجكي أبو بكر عزيزوف.
وفي هذا الصدد، قال المدير الفني للمنتخب الوطني عمر المجالي، إن جميع الملاكمين الذين شاركوا في البطولة باستثناء زيادة، لا يمتلكون خبرات كافية في المشاركات الخارجية، نظرا لعدم خوضهم أي منافسات من قبل خارج الأردن.
وبين المجالي في حديثه لـ"الغد"، أن البطولة حظيت بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات بلغ عددهم 550 مشاركا تقريبا من غالبية دول القارة وخارجها، مفيدا بأن الهدف من المشاركة بالنسبة للمنتخب الوطني كان هو إكساب اللاعبين الخبرات والاحتكاك مع أبرز اللاعبين.
وأضاف: "الجهاز الفني راض عن الأداء الذي تم تقديمه من قبل اللاعبين المشاركين في البطولة، وخسرنا المواجهات بفارق بسيط، إضافة إلى شعورنا بالظلم في 3 مواجهات حرمت لاعبينا من بلوغ المربع الذهبي بحسب شهادة الجميع هناك".
ولفت المجالي إلى أن البطولة أظهرت وجود إمكانيات فنية عالية عند عدد من اللاعبين، تستحق العمل معها بقوة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن غياب المشاركات الخارجية والمعسكرات الإعدادية المكثفة ساهمت في عدم المنافسة على الميداليات الملونة.
وتابع: "حرصنا عند مغادرة أي لاعب من البطولة بخوض لقاءات ودية تدريبية مع لاعبين من دول فيتنام، أفغانستان، إيران وطاجيكستان، وذلك لحرصنا على لعب اللاعبين أكبر عدد من المباريات في التجمع الكبير هذا، وما ساعدنا في إكساب اللاعبين خبرة مضاعفة بعدم اكتفاء بعضهم في خوض نزال واحد".
واعتبر متابعون للمنتخبات الوطنية للملاكمة، أن غياب الانتصارات عن منتخب الناشئين والواعدين في البطولة الآسيوية، يوضح مدى غياب التركيز والدعم الكبير لهذه الفئة، إلى جانب غياب بعض العناصر المميزة التي تألقت في بطولة المملكة للفئات العمرية مؤخرا.

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