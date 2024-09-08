نتائج مخيبة للملاكمة الأردنية ببطولة آسيا للناشئين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- جاءت نتائج المنتخب الوطني للملاكمة في بطولة آسيا للناشئين والواعدين التي اختتمت أمس في العين الإماراتية مخيبة للآمال، حيث اكتفى المنتخب بحصد ميدالية برونزية واحدة جاءت عبر اللاعبة جنى العلاونة.
ولم يحقق المنتخب الوطني سوى فوزين من أصل 12 لاعبا مشاركا بالبطولة، حيث فاز اللاعب علي بني ياسين في وزن تحت 35 كغم فاز على الإماراتي عبد الله الناجي في ثمن النهائي، قبل أن يخسر أمام تاشكول أمانجيلدييف من قيرغيزستان بربع النهائي.
وكما نجح اللاعب سعد الحديدي في منافسات وزن تحت 52 بالفوز على الفيتنامي دانج نجوين بدور الـ16، قبل أن يودع المنافسات على يد الطاجكي أميربيك ماخراموف من دور الثمانية، ويفقد فرصة التقدم والمنافسة على ميدالية.
وتوجت العلاونة بالميدالية البرونزية عن وزن فوق 80 كغم، رغم خوضها لقاء واحدا أمام الكازاخية سابينا زاكسيلييك وخسرته في نصف النهائي، إلا أن مشاركة 4 لاعبات في الوزن فقط أتاح للاعبة المنتخب الوطني ضمان ميدالية ملونة قبل بدء المنافسات.
وفي بقية نتائج المنتخب الوطني، فقد ودع قصي الوادي بوزن تحت 52 كغم أمام رضوان عيسيف من قيرغيزستان، وخرج همام أبو همام بوزن تحت 60 كغم من المنجولي تنجيس أمارجارجال، فيما فقد حامل برونزية العالم أكرم زيادة بوزن تحت 63 كغم، فرصة الحصول على ميدالية بخسارته أمام الكازاخي كينيساريامير مارزيكاييف.
وغادر اللاعب زيد بسيح بوزن تحت 70 كغم من أمام الإيراني محمد صالح مصباحي، وودع عبد الله نارت بوزن تحت 66 كغم على يد الطاجكي سوربون نوراليسودا، فيما جاءت خسارة عبيدة بني ياسين بوزن تحت 46 كغم من الأوكراني بوهدان شاكيتكو.
وكان آخر المودعين للبطولة كل من زيد مطالقة بوزن تحت 64 كغم من أمام أولوكبيك عبدومانبيتوف من قيرغيزستان، واللاعب معتز مشاعلة بوزن تحت 48 كغم بخسارته من عمر أوروسباييف من قيرغيزستان، والحال ذاته انطبق على اللاعب يزيد جرادات بوزن تحت 57 كغم بعد خسارته من الطاجكي أبو بكر عزيزوف.
وفي هذا الصدد، قال المدير الفني للمنتخب الوطني عمر المجالي، إن جميع الملاكمين الذين شاركوا في البطولة باستثناء زيادة، لا يمتلكون خبرات كافية في المشاركات الخارجية، نظرا لعدم خوضهم أي منافسات من قبل خارج الأردن.
وبين المجالي في حديثه لـ"الغد"، أن البطولة حظيت بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات بلغ عددهم 550 مشاركا تقريبا من غالبية دول القارة وخارجها، مفيدا بأن الهدف من المشاركة بالنسبة للمنتخب الوطني كان هو إكساب اللاعبين الخبرات والاحتكاك مع أبرز اللاعبين.
وأضاف: "الجهاز الفني راض عن الأداء الذي تم تقديمه من قبل اللاعبين المشاركين في البطولة، وخسرنا المواجهات بفارق بسيط، إضافة إلى شعورنا بالظلم في 3 مواجهات حرمت لاعبينا من بلوغ المربع الذهبي بحسب شهادة الجميع هناك".
ولفت المجالي إلى أن البطولة أظهرت وجود إمكانيات فنية عالية عند عدد من اللاعبين، تستحق العمل معها بقوة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن غياب المشاركات الخارجية والمعسكرات الإعدادية المكثفة ساهمت في عدم المنافسة على الميداليات الملونة.
وتابع: "حرصنا عند مغادرة أي لاعب من البطولة بخوض لقاءات ودية تدريبية مع لاعبين من دول فيتنام، أفغانستان، إيران وطاجيكستان، وذلك لحرصنا على لعب اللاعبين أكبر عدد من المباريات في التجمع الكبير هذا، وما ساعدنا في إكساب اللاعبين خبرة مضاعفة بعدم اكتفاء بعضهم في خوض نزال واحد".
واعتبر متابعون للمنتخبات الوطنية للملاكمة، أن غياب الانتصارات عن منتخب الناشئين والواعدين في البطولة الآسيوية، يوضح مدى غياب التركيز والدعم الكبير لهذه الفئة، إلى جانب غياب بعض العناصر المميزة التي تألقت في بطولة المملكة للفئات العمرية مؤخرا.
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