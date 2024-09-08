شلباية يطمح للمنافسة على لقب لاس فيجاس تشالنجر للتنس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يطمح لاعب
التنس الأرضي عبد الله شلباية في تسجيل حضور مميز في مشاركته المقبلة بكرة المضرب، بعد تأكيد مشاركته في منافسات "لاس فيجاس تشالنجر" الأميركية بمنافسات الزوجي برفقة اللاعب الكندي كيلسي ستيفينسون، والتي تقام على الملاعب الصلبة.
ويملك شلباية سجلا جيدا في مشاركاته بمنافسات الزوجي، إذ حصل على بطولة العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون.
ويبدأ شلباية المصنف 215 عالميا مشواره غدا، برفقة ستيفينسون في الدور ثمن النهائي، حيث سيواجهان اللاعبين الأميركيين ريان هاريسون وكريستيان هاريسون، وفي حال تجاوز الثنائي الأميركي، فإنه سينتظر الفائز من مواجهة الأميركي دينيس كودلا والأسترالي لوك سافيللي ضد الأميركي كريستيان لانجمو والأسترالي داني سويني.
ويحصل شلباية وزميله ستيفنسون على 16 نقطة و950 دولارا، في حال بلوغ ربع النهائي، فيما يحصل الفريق الفائز باللقب على 75 نقطة ومبلغ مادي يقدر بـ4665 دولارا، فيما يكتفي الفريق الوصيف بالحصول على 50 نقطة و2700 دولار، على أن يحصل الفريق الواصل للمربع الذهبي على 30 نقطة و1630 دولارا. ويتطلع شلباية (215 عالميا)، من خلال مشاركاته المستمرة في كبرى بطولات كرة المضرب، إلى التقدم أكثر عبر التصنيف العالمي، ومحاولة التواجد في المراكز المائة الأولى بحسب تصريحات سابقة له، علما أنه يتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رفاييل نادال منذ العام 2018.
وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي تصفيات أميركا المفتوحة، فينابورت زوج المفتوحة، تصفيات هامبورج للماسترز، كونكورد أياسي الرومانية، كارلسروه الألمانية، تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة، تصفيات جنيف، تصفيات مدريد للأساتذة.
وكما شارك في تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية ومراكش المغربية. وكانت آخر مشاركات شلباية (20 عاما)، بعد تصفيات أميركا المفتوحة، في بطولة نادال المفتوحة، حيث ودع من الدور ربع النهائي، بعد خسارته على يد الأوزبكي خومويون سلطانوف (المصنف 264 عالميا)، بمجموعتين لواحدة بواقع 6-2، 5-7 و2-6.
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