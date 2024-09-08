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شلباية يطمح للمنافسة على لقب لاس فيجاس تشالنجر للتنس

9/8/2024 3:13:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يطمح لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية في تسجيل حضور مميز في مشاركته المقبلة بكرة المضرب، بعد تأكيد مشاركته في منافسات "لاس فيجاس تشالنجر" الأميركية بمنافسات الزوجي برفقة اللاعب الكندي كيلسي ستيفينسون، والتي تقام على الملاعب الصلبة.
ويملك شلباية سجلا جيدا في مشاركاته بمنافسات الزوجي، إذ حصل على بطولة العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون.
ويبدأ شلباية المصنف 215 عالميا مشواره غدا، برفقة ستيفينسون في الدور ثمن النهائي، حيث سيواجهان اللاعبين الأميركيين ريان هاريسون وكريستيان هاريسون، وفي حال تجاوز الثنائي الأميركي، فإنه سينتظر الفائز من مواجهة الأميركي دينيس كودلا والأسترالي لوك سافيللي ضد الأميركي كريستيان لانجمو والأسترالي داني سويني.
ويحصل شلباية وزميله ستيفنسون على 16 نقطة و950 دولارا، في حال بلوغ ربع النهائي، فيما يحصل الفريق الفائز باللقب على 75 نقطة ومبلغ مادي يقدر بـ4665 دولارا، فيما يكتفي الفريق الوصيف بالحصول على 50 نقطة و2700 دولار، على أن يحصل الفريق الواصل للمربع الذهبي على 30 نقطة و1630 دولارا. ويتطلع شلباية (215 عالميا)، من خلال مشاركاته المستمرة في كبرى بطولات كرة المضرب، إلى التقدم أكثر عبر التصنيف العالمي، ومحاولة التواجد في المراكز المائة الأولى بحسب تصريحات سابقة له، علما أنه يتدرب في أكاديمية النجم الإسباني رفاييل نادال منذ العام 2018.
وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي تصفيات أميركا المفتوحة، فينابورت زوج المفتوحة، تصفيات هامبورج للماسترز، كونكورد أياسي الرومانية، كارلسروه الألمانية، تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة، تصفيات جنيف، تصفيات مدريد للأساتذة.
وكما شارك في تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية ومراكش المغربية. وكانت آخر مشاركات شلباية (20 عاما)، بعد تصفيات أميركا المفتوحة، في بطولة نادال المفتوحة، حيث ودع من الدور ربع النهائي، بعد خسارته على يد الأوزبكي خومويون سلطانوف (المصنف 264 عالميا)، بمجموعتين لواحدة بواقع 6-2، 5-7 و2-6.

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