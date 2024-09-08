نجوم التايكواندو يجدون في رحلات الاستجمام فرصة للتخلص من عناء المشاركات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- وجد نجوم التايكواندو الأردنية، الفرصة متاحة حاليا للقيام برحلات استجمام خاصة، بعد أشهر طويلة من المشاركة في البطولات والمعسكرات التدريبية التي تناثرت في مختلف القارات.
وشارك نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو في العامين الأخيرين في بطولات عالمية وأولمبية ومعسكرات تدريبية محلية وخارجية، اختتمت أخيرا بالمشاركة في أولمبياد باريس التي حقق فيها المنتخب ميدالية فضية، قبل أن يخضع اللاعبون لاستراحة المحارب في ظل غياب البطولات في الأيام القريبة المقبلة.
ووجد النجوم الفرصة سانحة وهي قلما تتاح لهم، للقيام برحلات استجمام خاصة، بعيدا عن ضجيج الصالات وصخبها وتدريباتها ومنافساتها الشاقة.
واختار اللاعبون قضاء إجازاتهم في مناطق مختلفة من العالم، للاستفادة من إجازاتهم، حيث اختار لاعبو المنتخب الوطني صالح الشرباتي وزيد مصطقى وجوليانا الصادق وراما أبو الرب، دول مصر (شرم الشيخ) وإسبانيا وتركيا، لتكون وجهاتهم السياحية المفضلة.
ونشر اللاعب صالح الشرباتي صورا له على موقع " فيسبوك" وهو يمضي إجازته في مدينة شرم الشيخ مصر، مستمتعا بالأجواء الصيفية والفعاليات على الشواطئ المصرية.
وبعد أشهر طويلة من التحضيرات والمعسكرات التدريبية لأولمبياد باريس، وتخرجه من الجامعه بعد الأولمبياد، اختار زيد مصطفى صاحب فضية أولمبياد باريس دولة إسبانيا للاستجمام فيها، وكان قد نشر في وقت سابق صورة له وهو على مدرجات ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مدينة برشلونة لمتابعة مباراة برشلونة مع بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
ونشرت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق مقطعا للفيديو على موقع " انستغرام" وهي على متن دراجة نارية، وهي في إجازتها بتركيا، في حين نشرت لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب صورة لها على " انستغرام" وهي تستمع للمطربة ليدي غاغا في أحد المطلات، كما اختار المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف العقبة مكانا للراحة والاستجمام بعد المشوار الطويل في فترة إعداد اللاعبين واللاعبات لأولمبياد باريس والتي تحمل فيها الكثير من العناء والمشقة.
ويخضع لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو حاليا لاستراحة المحارب، في ظل غياب المشاركات الخارجية، الأمر الذي منح اتحاد اللعبة فرصة لإجراء تقييم شامل لعمله خلال الفترة الماضية، انطلاقا من حرصة على استمرار تحقيق الإنجازات على مختلف المستويات، وأعلن عن حل المنتخب الوطني للكبار عقب انتهاء أولمبياد باريس، حيث سيتم العمل على تجميع المنتخب لاحقا استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
ويعتبر منتخب التايكواندو مصدرا دائما لحصد الميداليات والإنجازات خلال مشاركاته المختلفة، ما يفرض على الاتحاد إعادة تقييم المرحلة حتى يضمن العودة مجددا وبقوة لصعود منصات التتويج.
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