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نجوم التايكواندو يجدون في رحلات الاستجمام فرصة للتخلص من عناء المشاركات

9/8/2024 3:13:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- وجد نجوم التايكواندو الأردنية، الفرصة متاحة حاليا للقيام برحلات استجمام خاصة، بعد أشهر طويلة من المشاركة في البطولات والمعسكرات التدريبية التي تناثرت في مختلف القارات.
وشارك نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو في العامين الأخيرين في بطولات عالمية وأولمبية ومعسكرات تدريبية محلية وخارجية، اختتمت أخيرا بالمشاركة في أولمبياد باريس التي حقق فيها المنتخب ميدالية فضية، قبل أن يخضع اللاعبون لاستراحة المحارب في ظل غياب البطولات في الأيام القريبة المقبلة.
ووجد النجوم الفرصة سانحة وهي قلما تتاح لهم، للقيام برحلات استجمام خاصة، بعيدا عن ضجيج الصالات وصخبها وتدريباتها ومنافساتها الشاقة.
واختار اللاعبون قضاء إجازاتهم في مناطق مختلفة من العالم، للاستفادة من إجازاتهم، حيث اختار لاعبو المنتخب الوطني صالح الشرباتي وزيد مصطقى وجوليانا الصادق وراما أبو الرب، دول مصر (شرم الشيخ) وإسبانيا وتركيا، لتكون وجهاتهم السياحية المفضلة.
ونشر اللاعب صالح الشرباتي صورا له على موقع " فيسبوك" وهو يمضي إجازته في مدينة شرم الشيخ مصر، مستمتعا بالأجواء الصيفية والفعاليات على الشواطئ المصرية.
وبعد أشهر طويلة من التحضيرات والمعسكرات التدريبية لأولمبياد باريس، وتخرجه من الجامعه بعد الأولمبياد، اختار زيد مصطفى صاحب فضية أولمبياد باريس دولة إسبانيا للاستجمام فيها، وكان قد نشر في وقت سابق صورة له وهو على مدرجات ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مدينة برشلونة لمتابعة مباراة برشلونة مع بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
ونشرت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق مقطعا للفيديو على موقع " انستغرام" وهي على متن دراجة نارية، وهي في إجازتها بتركيا، في حين نشرت لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب صورة لها على " انستغرام" وهي تستمع للمطربة ليدي غاغا في أحد المطلات، كما اختار المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف العقبة مكانا للراحة والاستجمام بعد المشوار الطويل في فترة إعداد اللاعبين واللاعبات لأولمبياد باريس والتي تحمل فيها الكثير من العناء والمشقة.
ويخضع لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو حاليا لاستراحة المحارب، في ظل غياب المشاركات الخارجية، الأمر الذي منح اتحاد اللعبة فرصة لإجراء تقييم شامل لعمله خلال الفترة الماضية، انطلاقا من حرصة على استمرار تحقيق الإنجازات على مختلف المستويات، وأعلن عن حل المنتخب الوطني للكبار عقب انتهاء أولمبياد باريس، حيث سيتم العمل على تجميع المنتخب لاحقا استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
ويعتبر منتخب التايكواندو مصدرا دائما لحصد الميداليات والإنجازات خلال مشاركاته المختلفة، ما يفرض على الاتحاد إعادة تقييم المرحلة حتى يضمن العودة مجددا وبقوة لصعود منصات التتويج.

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