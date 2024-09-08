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بعد 29 عاما من الانتظار.. خماسية المونديال تزين إنجازات السلة الأردنية

9/8/2024 3:13:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – غياب طويل استمر لنحو 29 عاما، قبل أن يكسره المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة، ليكتب اليوم تاريخا جديدا بتأهله إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 19 عاما للمرة الثانية في تاريخه، والتي تقام في مدينة لوزان السويسرية بالفترة من 28 حزيران "يونيو" إلى 5 تموز "يوليو" من العام 2025، علما أن هذا التأهل هو الثالث في عهد اللجنة المؤقتة بعد مونديالي الرجال 2019 و2023.
نجاح "صقور الناشئين" بانتزاع بطاقة التأهل إلى مونديال الشباب من أنياب كوريا الجنوبية بفوزه (73-69)، وضعه في الدور نصف النهائي من بطولة آسيا، ليرافق أستراليا والصين ونيوزيلندا إلى مونديال الشباب ضمن البطاقات الأربع المخصصة، لينضموا إلى قائمة المتأهلين التي تضم منتخبات: سويسرا "المستضيف" وألمانيا وكندا والأرجنتين والولايات المتحدة وصربيا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا وسلوفينيا والكيان الصهيوني، إلى جانب منتخبين عن القارة الأفريقية، يكشف عنهما لاحقا.
وسبق للمنتخب الوطني التأهل إلى كأس العالم للشباب للمرة الأولى في العام 1995 باليونان بعد حلوله ثالثا في بطولة آسيا بفوزه على الفلبين بنتيجة (72-71)، ليتذيل ترتيب فرق مجموعته الثالثة آنذاك بخسارته أمام إيطاليا (64-87) والولايات المتحدة (51-61) وأستراليا (35-78)، قبل أن يخسر لقاءاته الترتيبية أمام كوريا الجنوبية (60-68) وبورتوريكو (68-87) والصين (53-81)، ثم أمام كوريا الجنوبية مجددا في لقاء تحديد المركز الأخير، والذي خسره المنتخب ليحل بالمركز السادس عشر.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة محمد عليان: "أهنئ اللاعبين والجهازين الفني والإداري على قطفهم ثمرة اجتهادهم وتعبهم في الفترة الماضية، وأصبح راسخا للجميع أن إصرارنا على تأكيد وجود الفئات العمرية على مدار السنوات الماضية، أثمر عن صناعة جيل استحق التواجد ضمن صفوة المنتخبات الـ16 المتأهلة للمونديال".
وأضاف: "أنا فخور في آلية عمل الجهاز الفني بقيادة وسام الصوص ومساعديه هيثم طليب وزيد عباس، والذين عملوا بصمت وتحملوا الانتقادات، كما أشكر الداعمين لمسيرة المنتخب الوطني من رعاة، واللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، الذي كان من أوائل الداعمين لنا وبنهجنا في إدارة ملف كرة السلة".
بدوره، أشار اللاعب السابق للمنتخب الوطني زيد الخص، والذي كان واحدا من اللاعبين الذين صنعوا مجد كرة السلة الأردنية العام 1995: "مستقبل السلة الأردنية يبدو واضحا اليوم وأكثر إشراقا، لقد كان اللاعبون على قدر المسؤولية وأظهروا شخصية قوية، وأذكر أنني عندما كنت لاعبا شابا نجحت في الظفر بجائزة أفضل مدافع ببطولة آسيا، وأتمنى أن ينجح أحد صقورنا بتكرار هذا الإنجاز".
وأتم الخص – الذي كان أحد نجوم المنتخب الوطني العام 1995 إلى جانب معن عودة وفادي السقا وأشرف سمارة وسامر نينو وايهاب امسيح ومحمود شعبان بقيادة المدير الفني مراد بركات ومساعده عماد السعيد - حديثه بالقول: "التأهل إلى كأس العالم يمنح اللاعبين دافعية لتطوير أنفسهم في المستقبل، هناك مؤشرات واعدة حول إمكانية صناعة إنجازات مبشرة مع المزيد من الاهتمام ودعم اللاعبين".
من جانبه، قال اللاعب الأسبق للمنتخب الوطني معن عودة: "لقد أنعش تأهل المنتخب الوطني للشباب إلى نهائيات كأس العالم روح كل الأردنيين وتحديدا مجتمع كرة السلة، هذا إنجاز جديد يسجل لاتحاد كرة السلة بقيادة رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان وأمين السر العام م.نبيل أبو عطا والمدرب وسام الصوص وطاقمه الفني، لقد عزف صقورنا سمفونية سلوية أطربت الأردنيين وأفرحتنا جميعا".
في المقابل، قال اللاعب السابق للمنتخب الوطني والمعلق الرياضي أشرف سمارة: "منتخب الأردن للشباب بيرفع الرأس، مليون مبروك لكم في البداية هذا التأهل المستحق لكأس العالم على حساب المنتخب الكوري الجنوبي، ما هذا الإصرار والتحدي ومن أين لكم هذه الإرادة؟، فرحتونا وشرفتونا من لاعبين وجهاز فني".
واستطرد: "بالفطرة، كرة السلة الأردنية ولادة النجوم والمواهب، وهذا الجيل قادم بقوة ويستحق تواجد أندية كثيرة ترعاه، وبالتخصص صالة الأمير حمزة هي ملعب صعب على الجميع، وهذا الجيل يذكرنا بجيل العام 1995، مليون مبروك لكل الأردنيين".
وبارك المعلق الرياضي سامر طه إنجاز الأردن ببلوغ مونديال الشباب، بقوله: "بكل فخر واعتزاز، راهنت على هذا الجيل المميز، وأثبتوا جدارتهم بتحقيق إنجاز كبير من شأنه إسكات المنتقدين، مبروك للاعبين والطاقم التدريبي واللجنة المؤقتة على هذا النجاح الذي يبشر بولادة جيل جديد قادم بقوة، شريطة استمرار الاهتمام والرعاية".
وتزينت منصات التواصل الاجتماعي بعبارات الثناء والإشادة من الجماهير والرياضيين بمختلف الألعاب الفردية والجماعية، والذين أكدوا بأن كرة السلة هي مصدر الفخر والسعادة للشارع الرياضي الأردني بعد نجاحها بالتأهل لكأس العالم للمرة الخامسة على صعيدي الرجال والشباب، متمنين أن تشكل تجربة المدرب الوطني مصدر إلهام للعديد من الاتحادات بتبنيها، سعيا لطرق أبواب التأهل نحو المونديال.
وأذهلت واقعية "الصقور" نجوم "الشمشون الكوري"، وتمكن المنتخب الوطني لناشئي كرة السلة من تقديم مباراة تاريخية تليق بالحدث القاري بأن يكون "مسك الختام" للجنة المؤقتة، التي نجحت بتأهيل المنتخب الوطني للرجال بكرة السلة إلى مونديالي الصين 2019 والفلبين 2023، إلى جانب التأهل لمونديال الشباب 2025 بسويسرا، في ظل تسخير مقومات النجاح وتأمين المعسكرات وتطبيق أسلوب اللعب العقلاني والقراءة الجيدة من قبل المدير الفني وسام الصوص، والتزام اللاعبين تكتيكيا بأدوارهم داخل الملعب واللعب بهدوء أعصاب وتركيز ذهني عال، وكل ذلك ساهم في تحقيق نتائج طيبة للغاية أزالت إلى حد كبير تلك الصورة السلبية التي لم تعجب الجمهور بعدم وجود منتخب رديف، وأكدت أنه في مقدور اللاعبين تجاوز التاريخ في مقابلة المنافسين واللعب على الواقع بواقعية.
ويحتاج المنتخب الوطني إلى وقفة حقيقية وصادقة من المؤسسات الخاصة والحكومة لدعم مسيرة إعداده وتحضيره للمونديال، كما يحتاج "الصقور" إلى المساندة الجماهيرية والإعلامية، خصوصا وأن الفترة المقبلة ستشهد مواجهات كبيرة للمنتخب الوطني مع منتخبات تسبقه في التصنيف، فتحقيق الإنجازات لا يأتي بالتمنيات وحدها.

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