بعد 29 عاما من الانتظار.. خماسية المونديال تزين إنجازات السلة الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – غياب طويل استمر لنحو 29 عاما، قبل أن يكسره المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة، ليكتب اليوم تاريخا جديدا بتأهله إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 19 عاما للمرة الثانية في تاريخه، والتي تقام في مدينة لوزان السويسرية بالفترة من 28 حزيران "يونيو" إلى 5 تموز "يوليو" من العام 2025، علما أن هذا التأهل هو الثالث في عهد اللجنة المؤقتة بعد مونديالي الرجال 2019 و2023.
نجاح "صقور الناشئين" بانتزاع بطاقة التأهل إلى مونديال الشباب من أنياب كوريا الجنوبية بفوزه (73-69)، وضعه في الدور نصف النهائي من بطولة آسيا، ليرافق أستراليا والصين ونيوزيلندا إلى مونديال الشباب ضمن البطاقات الأربع المخصصة، لينضموا إلى قائمة المتأهلين التي تضم منتخبات: سويسرا "المستضيف" وألمانيا وكندا والأرجنتين والولايات المتحدة وصربيا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا وسلوفينيا والكيان الصهيوني، إلى جانب منتخبين عن القارة الأفريقية، يكشف عنهما لاحقا.
وسبق للمنتخب الوطني التأهل إلى كأس العالم للشباب للمرة الأولى في العام 1995 باليونان بعد حلوله ثالثا في بطولة آسيا بفوزه على الفلبين بنتيجة (72-71)، ليتذيل ترتيب فرق مجموعته الثالثة آنذاك بخسارته أمام إيطاليا (64-87) والولايات المتحدة (51-61) وأستراليا (35-78)، قبل أن يخسر لقاءاته الترتيبية أمام كوريا الجنوبية (60-68) وبورتوريكو (68-87) والصين (53-81)، ثم أمام كوريا الجنوبية مجددا في لقاء تحديد المركز الأخير، والذي خسره المنتخب ليحل بالمركز السادس عشر.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة محمد عليان: "أهنئ اللاعبين والجهازين الفني والإداري على قطفهم ثمرة اجتهادهم وتعبهم في الفترة الماضية، وأصبح راسخا للجميع أن إصرارنا على تأكيد وجود الفئات العمرية على مدار السنوات الماضية، أثمر عن صناعة جيل استحق التواجد ضمن صفوة المنتخبات الـ16 المتأهلة للمونديال".
وأضاف: "أنا فخور في آلية عمل الجهاز الفني بقيادة وسام الصوص ومساعديه هيثم طليب وزيد عباس، والذين عملوا بصمت وتحملوا الانتقادات، كما أشكر الداعمين لمسيرة المنتخب الوطني من رعاة، واللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، الذي كان من أوائل الداعمين لنا وبنهجنا في إدارة ملف كرة السلة".
بدوره، أشار اللاعب السابق للمنتخب الوطني زيد الخص، والذي كان واحدا من اللاعبين الذين صنعوا مجد كرة السلة الأردنية العام 1995: "مستقبل السلة الأردنية يبدو واضحا اليوم وأكثر إشراقا، لقد كان اللاعبون على قدر المسؤولية وأظهروا شخصية قوية، وأذكر أنني عندما كنت لاعبا شابا نجحت في الظفر بجائزة أفضل مدافع ببطولة آسيا، وأتمنى أن ينجح أحد صقورنا بتكرار هذا الإنجاز".
وأتم الخص – الذي كان أحد نجوم المنتخب الوطني العام 1995 إلى جانب معن عودة وفادي السقا وأشرف سمارة وسامر نينو وايهاب امسيح ومحمود شعبان بقيادة المدير الفني مراد بركات ومساعده عماد السعيد - حديثه بالقول: "التأهل إلى كأس العالم يمنح اللاعبين دافعية لتطوير أنفسهم في المستقبل، هناك مؤشرات واعدة حول إمكانية صناعة إنجازات مبشرة مع المزيد من الاهتمام ودعم اللاعبين".
من جانبه، قال اللاعب الأسبق للمنتخب الوطني معن عودة: "لقد أنعش تأهل المنتخب الوطني للشباب إلى نهائيات كأس العالم روح كل الأردنيين وتحديدا مجتمع كرة السلة، هذا إنجاز جديد يسجل لاتحاد كرة السلة بقيادة رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان وأمين السر العام م.نبيل أبو عطا والمدرب وسام الصوص وطاقمه الفني، لقد عزف صقورنا سمفونية سلوية أطربت الأردنيين وأفرحتنا جميعا".
في المقابل، قال اللاعب السابق للمنتخب الوطني والمعلق الرياضي أشرف سمارة: "منتخب الأردن للشباب بيرفع الرأس، مليون مبروك لكم في البداية هذا التأهل المستحق لكأس العالم على حساب المنتخب الكوري الجنوبي، ما هذا الإصرار والتحدي ومن أين لكم هذه الإرادة؟، فرحتونا وشرفتونا من لاعبين وجهاز فني".
واستطرد: "بالفطرة، كرة السلة الأردنية ولادة النجوم والمواهب، وهذا الجيل قادم بقوة ويستحق تواجد أندية كثيرة ترعاه، وبالتخصص صالة الأمير حمزة هي ملعب صعب على الجميع، وهذا الجيل يذكرنا بجيل العام 1995، مليون مبروك لكل الأردنيين".
وبارك المعلق الرياضي سامر طه إنجاز الأردن ببلوغ مونديال الشباب، بقوله: "بكل فخر واعتزاز، راهنت على هذا الجيل المميز، وأثبتوا جدارتهم بتحقيق إنجاز كبير من شأنه إسكات المنتقدين، مبروك للاعبين والطاقم التدريبي واللجنة المؤقتة على هذا النجاح الذي يبشر بولادة جيل جديد قادم بقوة، شريطة استمرار الاهتمام والرعاية".
وتزينت منصات التواصل الاجتماعي بعبارات الثناء والإشادة من الجماهير والرياضيين بمختلف الألعاب الفردية والجماعية، والذين أكدوا بأن كرة السلة هي مصدر الفخر والسعادة للشارع الرياضي الأردني بعد نجاحها بالتأهل لكأس العالم للمرة الخامسة على صعيدي الرجال والشباب، متمنين أن تشكل تجربة المدرب الوطني مصدر إلهام للعديد من الاتحادات بتبنيها، سعيا لطرق أبواب التأهل نحو المونديال.
وأذهلت واقعية "الصقور" نجوم "الشمشون الكوري"، وتمكن المنتخب الوطني لناشئي كرة السلة من تقديم مباراة تاريخية تليق بالحدث القاري بأن يكون "مسك الختام" للجنة المؤقتة، التي نجحت بتأهيل المنتخب الوطني للرجال بكرة السلة إلى مونديالي الصين 2019 والفلبين 2023، إلى جانب التأهل لمونديال الشباب 2025 بسويسرا، في ظل تسخير مقومات النجاح وتأمين المعسكرات وتطبيق أسلوب اللعب العقلاني والقراءة الجيدة من قبل المدير الفني وسام الصوص، والتزام اللاعبين تكتيكيا بأدوارهم داخل الملعب واللعب بهدوء أعصاب وتركيز ذهني عال، وكل ذلك ساهم في تحقيق نتائج طيبة للغاية أزالت إلى حد كبير تلك الصورة السلبية التي لم تعجب الجمهور بعدم وجود منتخب رديف، وأكدت أنه في مقدور اللاعبين تجاوز التاريخ في مقابلة المنافسين واللعب على الواقع بواقعية.
ويحتاج المنتخب الوطني إلى وقفة حقيقية وصادقة من المؤسسات الخاصة والحكومة لدعم مسيرة إعداده وتحضيره للمونديال، كما يحتاج "الصقور" إلى المساندة الجماهيرية والإعلامية، خصوصا وأن الفترة المقبلة ستشهد مواجهات كبيرة للمنتخب الوطني مع منتخبات تسبقه في التصنيف، فتحقيق الإنجازات لا يأتي بالتمنيات وحدها.
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