فوز الأردن في البطولة العربية الثانية لصيد الأسماك

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

العقبة - ظفرت فرق الاردن بالمركز الاول في بطولة صيد الاسماك العربية الثانية المفتوحة التي اقيمت على شواطىء مدينة العقبة بمشاركة 6 فرق عربية؛ بالإضافة لبطولة اليوبيل الفضي المفتوحة لصيد الأسماك والذي شارك فيها ٣٥ فريقا محلي ، بتنظيم من الاتحاد الملكي للرياضات البحرية بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ.



وجاء الأردن بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة البطولة العربية الرئيسية لاكبر سمكة ابو شراع وفرس طافح وحصد فريف الأردن(1) جائزة اكبر سمكة بوزن 29.450 كغم فيما جاء فريق ميناء العقبة للخدمات البحرية بالمركز الثاني والثالث على التوالي بوزن سمكة 24.700 و 24.300 كغم على التوالي، فيما حصد فريق الكويت (1) المركز الاول لاكبر سمكة ابو سيف وفرس غزيز بوزن 38.850 كغم وحل ثانيا فريق دولة تونس بوزن سمكة 35.800 كغم وثالثا فريق البحرين بوزن سمكة 30.500 كغم.



وفي فئة اكبر مجموع وزن اسماك جاءت فرق دولة الكويت بالمركز الاول والثاني على التوالي بمجموع 49.100 كغم و 23.600 كغم وحل بالمركز الثالث دولة مصر بمجموع اوزان 18.500 كغم.



وفي فئة البطولة اليوبيل الفضي حصد فريق صقور البحر جائزة اكبر وزن سمكة شراع وفي المركز الثاني فريق سلطان وثالثا فريق يتم، فيما جاء في جائزة اكبر وزن سمكة سيف بالمركز الاول قارب فتح الخير وثانيا قارب هديل وثالثا قارب احمد .



وكشفت البطولة التي رعى ختامها نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزه الحاج حسن بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية محمد المغربي عن غلة وافرة من الاسماك في خليج العقبة واسماك لاول مرة تعرض في سوق السمك الذي اقيم للبيع مباشرة للمواطنون والزوار.



وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزه الحاج حسن ان العقبة تزهو بالنشاطات والفعاليات التي تعزز مكانتها بالعام، مؤكدا ان العقبة استضافت وبنجاح باهر معرض سوفكس الاردن 2024 واليوم تستظيف بطولة العرب لصيد الاسماك، مشيرا ان سلطة العقبة تسعى الى زيادة عدد الزوار من خلال التفكير ييرامج سياحية سيعلن عنها لاحقا بما تتمتع يه العقبة من منتجات سياحية فريدة ضمن منطقة المثلث الذهبي وربطها هذه الفعاليات بكافة القطاعات.