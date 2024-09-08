فوز الأردن في البطولة العربية الثانية لصيد الأسماك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة - ظفرت فرق الاردن بالمركز الاول في بطولة صيد الاسماك العربية الثانية المفتوحة التي اقيمت على شواطىء مدينة العقبة بمشاركة 6 فرق عربية؛ بالإضافة لبطولة اليوبيل الفضي المفتوحة لصيد الأسماك والذي شارك فيها ٣٥ فريقا محلي ، بتنظيم من الاتحاد الملكي للرياضات البحرية بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ.
وجاء الأردن بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة البطولة العربية الرئيسية لاكبر سمكة ابو شراع وفرس طافح وحصد فريف الأردن(1) جائزة اكبر سمكة بوزن 29.450 كغم فيما جاء فريق ميناء العقبة للخدمات البحرية بالمركز الثاني والثالث على التوالي بوزن سمكة 24.700 و 24.300 كغم على التوالي، فيما حصد فريق الكويت (1) المركز الاول لاكبر سمكة ابو سيف وفرس غزيز بوزن 38.850 كغم وحل ثانيا فريق دولة تونس بوزن سمكة 35.800 كغم وثالثا فريق البحرين بوزن سمكة 30.500 كغم.
وفي فئة اكبر مجموع وزن اسماك جاءت فرق دولة الكويت بالمركز الاول والثاني على التوالي بمجموع 49.100 كغم و 23.600 كغم وحل بالمركز الثالث دولة مصر بمجموع اوزان 18.500 كغم.
وفي فئة البطولة اليوبيل الفضي حصد فريق صقور البحر جائزة اكبر وزن سمكة شراع وفي المركز الثاني فريق سلطان وثالثا فريق يتم، فيما جاء في جائزة اكبر وزن سمكة سيف بالمركز الاول قارب فتح الخير وثانيا قارب هديل وثالثا قارب احمد .
وكشفت البطولة التي رعى ختامها نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزه الحاج حسن بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية محمد المغربي عن غلة وافرة من الاسماك في خليج العقبة واسماك لاول مرة تعرض في سوق السمك الذي اقيم للبيع مباشرة للمواطنون والزوار.
وقال نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزه الحاج حسن ان العقبة تزهو بالنشاطات والفعاليات التي تعزز مكانتها بالعام، مؤكدا ان العقبة استضافت وبنجاح باهر معرض سوفكس الاردن 2024 واليوم تستظيف بطولة العرب لصيد الاسماك، مشيرا ان سلطة العقبة تسعى الى زيادة عدد الزوار من خلال التفكير ييرامج سياحية سيعلن عنها لاحقا بما تتمتع يه العقبة من منتجات سياحية فريدة ضمن منطقة المثلث الذهبي وربطها هذه الفعاليات بكافة القطاعات.
MENAFN08092024000072011014ID1108649545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.