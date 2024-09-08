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الحمامات الشرقية الأثرية في جرش.. هل تشق طريقها إلى التراث العالمي؟

9/8/2024 3:12:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- تسعى بلدية جرش الكبرى بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار إلى ضم موقع الحمامات الشرقية الأثرية وسط مدينة جرش لقائمة التراث العالمي "اليونسكو"، ليكون ثامن موقع أردني يدخل القائمة بعد أم الجمال والبترا وقصيرعمرة وأم الرصاص ووادي رم والمغطس والسلط.
والحمامات الشرقية تلك، شهدت خلال العقد الماضي، تطورا كبيرا من حيث الالتفات إلى المكان والاهتمام به، حيث زارته بعثات أجنبية للتنقيب، وتم استخراج المئات من القطع الأثرية والتماثيل القديمة نادرة الوجود على مستوى العالم، ما زاد الأمل بأن تكون جديرة بدخول قائمة التراث العالمي كالعديد من المواقع الأثرية في الأردن.
وكان تم شمول موقع الحمامات الشرقية، الذي تعود ملكيته لبلدية جرش الكبرى ووزارة الأوقاف، في مشروع تطوير جرش السياحي، حيث تم تبليط أرضياته وساحاته الممتدة من الجسر الروماني إلى حيث شارع بور سعيد، وأقيم على طرفه الغربي المطل على مجرى نهر الذهب مسرح يطل على تلك الفضاءات الرحبة الجميلة، وعلى خاصرته تم ترميم واجهات المسجد الهاشمي الذي أمر ببنائه وتم تشييده في عهد الراحل الملك عبد الله المؤسس، وفق رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم.
وأشار العتوم، إلى أن البلدية ووزارة السياحة والآثار حصلتا على منحة إيطالية بقيمة 1.880 مليون يورو لإعادة تأهيل الحمامات الشرقية وأجزاء من الموقع الأثري، وأن 60 % من المنحة ستخصص لإعادة تأهيل الحمامات الشرقية، إذ تم إحالة عطاء الدراسات على أحد المكاتب المختصة.
وبيّن، أن ساحة سوق الخضار القديم ستتحول إلى سوق شعبي للبسطات التي سيتم نقلها من داخل الوسط التجاري إلى الواجهة الغربية من الموقع الجديد، كما سيتم تخصيص جزء من الساحة لإقامة سوق الجمعة، مؤكدا أنه لن يتم ترخيص أي محل لبيع الخضار داخل الوسط التجاري، وأنه سيتم في بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، طرح عطاء إعادة تأهيل السوق العتيق وتنظيف الواجهات ودهانها بشكل موحد ليصبح السوق نقطة جذب سياحي.
ويعد موقع الحمامات الشرقية وسط مدينة جرش السكنية، واحدا من المواقع الأثرية المهمة التي كانت ضمن مدينة الديكابولس، وبقي هذا الموقع، الذي يفصله مجرى نهر الذهب عن المدينة الأثرية، بعيدا عن أعمال الصيانة والترميم التي شهدتها المدينة الأثرية عبر العقود الثلاثة الماضية، باستثناء إجراء الحفريات العرضية في الموقع.
وتتكون الحمامات من ثلاث قاعات رئيسة مسقوفة بأقبية، أكبرها يقع في الجهة الغربية ويمتد باتجاه شمال جنوب، بالإضافة إلى بركة ماء كشف عنها خلال أعمال التنقيب عامي
2017-2018، وتقع البركة في الجهة الشمالية من الحمام وتمتد إلى داخل الصالة الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية، وتحيط بالبركة أروقة محمولة على أعمدة من الطراز الكورنثي، إذ عثر على أعمدة وتيجان وعناصر أفقية "الطبان"، وتماثيل.
وتعد هذه الحمامات من أكبر المعالم في المدينة القديمة، كما أنها المبنى الرئيسي الوحيد من الفترة الرومانية الذي أقيم على الضفة الشرقية من الوادي، بين منفذي الجسرين القديمين اللذين يقطعان نهر ذهب، وبنيت هذه الحمامات بالقرب من عين القيروان المهمة.
وكما هو معروف، تعد مدينة جرش من أهم المدن الأثرية في العالم، ويعود تاريخها إلى زمن تأسيسها في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد، وتنعمت هذه المدينة بالهدوء والاستقرار والسلام، وتأثرت كثيرا بالحضارة الرومانية وأصبحت من المدن العشرة (الديكابوليس)، حيث ما تزال المدينة القديمة محافظة على معالمها من شوارع أعمدة ومسارح وكنائس وهياكل وحمامات وأسوار تعود لمختلف العصور.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت عن اكتشاف تماثيل جديدة في موقع الحمامات الشرقية بمدينة جرش، في موقع حفرية البعثة الفرنسية في الحمامات الشرقية، وأوضحت حينها أن البعثة سجلت خلال هذا الموسم اكتشاف ثلاثة تماثيل تمثل آلهة المسارح، وتمثال يمثل آلهة النبيذ (ديونسوس)، وآنية برونزية تستخدم لحفظ العطور، وأجزاء مختلفة لتماثيل مجهولة الهوية، مؤكدة أن هذه الاكتشافات في موقع أثري مثل الحمامات الشرقية تعد ذات أهمية كبيرة جدا ليس فقط في الأردن ولكن على مستوى العالم.
ومن الجدير بالذكر، أن مديرية آثار جرش تنفذ باستمرار حملات تنظيف وصيانة واسعة لموقع الحمامات الشرقية مؤخرا بهدف الحفاظ على نظافة الموقع الذي يقع بالوسط التجاري والحد من العبث فيه بمختلف الأشكال.
والبلدية والأوقاف هما من تملكان الموقع، وتقع عليهما مسؤولية تنظيفه وحمايته ومنع أي عبث فيه بمختلف الطرق وبالتعاون مع الجهات المعنية، في حين تقدم مديرية الآثار المساعدات المطلوبة كافة، لأي جهة في سبيل الحفاظ على الآثار والمواقع الموجودة فيها.
كما تقدم البلدية كل التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الموقع وباقي المواقع الأثرية التي تمتلكها، خصوصا مشروع التنقيب الذي تقدمه الحكومة الفرنسية من خلال منظماتها المختلفة، لا سيما أنه مع وجود عدة مشاريع تم وضع الفكرة الأساسية لها مثل تطوير السوق التراثي القديم ومنطقة امتداد الوادي، وتوأمة بلدية جرش الكبرى مع مدينة نيس الفرنسية كاقتراح تم التوافق عليه سابقا مع السفير الفرنسي.
وتواصل البعثات الأجنبية العمل على التنقيب في موقع الحمامات الشرقية، وقد تم العثور على قطع أثرية وتماثيل مهمة جدا فيها في السنوات الأخيرة، وهي معروضة في مركز الزوار ومتحف آثار جرش، وسط دعوات إلى أن تقوم البلدية والأوقاف بزيادة الاهتمام بالموقع بوصفه أحد أهم المواقع التي تعتبر مصدرا للقطع الأثرية في جرش.
وكانت البعثة الفرنسية، اكتشفت قبل بضعة أعوام تمثالا باسم "أفروديت" من زمن الرومان، ويبلغ ارتفاع الجزء المكتشف منه نحو 164 سم، والتمثال موجود حاليا في متحف جرش، في حين توقع الخبراء الفرنسيون آنذاك، أن الجزء الآخر الذي يمثل شقه العلوي، وتم التنقيب عنه بنفس الموقع لاحقا، حيث يبلغ طوله نحو متر ونصف المتر، بينما أظهرت الكتابات التي اكتشفتها البعثة على قاعدة التمثال، أنه يمثل آلهة الحب عند الرومان، حيث يعتبر هذا التمثال أكبر تمثال لآلهة الحب "العشق والجمال" تم اكتشافه حتى الآن، بينما تم كشف نسخة أصغر حجما منه بمنطقة بيسان في فلسطين.
ويظهر على نفس القاعدة تمثال صغير لطفل يمثل آلهة الحب إيروس يعتلي حيوان الفقمة، إضافة إلى نقوش على قاعدة التمثال، تشير إلى أنه تم صنع هذا التمثال للطلب من الآلهة شفاء أحد الأباطرة المصابين بالمرض.
ويتم إرسال التماثيل التي يتم العثور عليها إلى البعثة الألمانية في مركز زوار جرش، التي عملت على ترميم وصيانة وجمع القطع ببعضها وتنظيفها وتوثيقها رسميا، ففي الموسم الأول تم على نفس تمثال "أفروديت"، وفي الموسم الثاني تم العثور على النصف الآخر من أفروديت، إضافة إلى 6 تماثيل أخرى، وفي هذا الموسم تم العثور على 7 تماثيل رخامية ليصبح مجموع التماثيل 14 تمثالا خلال 3 مواسم متتالية للبعثة الفرنسية بالتعاون مع مديرية آثار جرش.
والتماثيل التي تم العثور عليها هي 3 تماثيل وهن بنات كبير آلهة الحكمة زيوس، وعددهن 9 تماثيل، اكتشف العام الماضي ثلاثة، وهذا العام ثلاثة مع ورود معلومات حول اكتشاف تمثال سابع لهن بنفس الموقع عام 1986 من قبل خبير الآثار عبد المجيد مجلي، ويطلق على هذه التماثيل عند الإغريق اسم "ميوزات".

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