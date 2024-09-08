Sunday, 08 September 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوق الأسهم السعودية يخسر أكثر من 100 نقطة

9/8/2024 3:11:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر خاسرا 117 نقطة ليقف عند مستوى 11982 نقطة بضغط من القطاع البنكي، وبتداولات 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 61 ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات النايفات، والبحر الأحمر، وصادرات، والباحة، وتشب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاستثمار ريت، والتعمير، وبن داود، ومهارة، وميدغيلف للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.72% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وإعمار، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومياهنا، وإعمار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 27.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25740.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

MENAFN08092024000089011017ID1108649541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث