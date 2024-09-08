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انخفاض معدل الحضور الذهني من 3 دقائق إلى 40 ثانية بسبب الرقمنة

9/8/2024 3:10:41 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر الدكتور فهد بن صالح العريفي الخبير في السلوك الإنساني والمهتم بقضية الإدمان الرقمي من "الرقمنة" التي أصبحت المصدر الأساسي للمشتتات، مضيفاً أن التركيز لدى الإنسان تضاءل، وتناقصت القدرة على الحضور الذهني من 3 دقائق إلى أقل من 40 ثانية، وبذلك أصبحت القدرة على حفظ المعلومات واسترجاعها ضعيفاً مقارنة بما كان يملكه الإنسان في السابق قبل عالم المشتتات وأصبح الجميع يعاني مما يسمى بالعمل المعلوماتي.
وقال:" أن الإنسان في العالم الرقمي أصبح أمياً في فهم مشاعر الآخرين بسبب عدم قدرته على التركيز فيما يقول المحيطون به وما يبدون من مشاعر".
وطالب د. العريفي بضرورة تقييم آثار الاستخدام المفرط لهذا الجهاز، ودوره في تشكيل شخصية الإنسان وعلاقاته، بل جعله يدخل البشر في عوالم افتراضية، ساهمت في عزلة الإنسان عن حياته الطبيعية مع من حوله في المجتمع، خلال 15 سنة هي الفترة التي ظهر خلالها الهاتف الذكي، بتطبيقاته التي سهلت التواصل مع العالم.
وكانت مكتبة الملك عبد العزيز العامة قد نظمت اللقاء الثقافي "رقمنة الإنسان" الأنماط والسلوكيات والعلاقات الاجتماعية في الزمن الرقمي، ضمن البرنامج الثقافي لعام 2024م، وذلك يوم السبت 7 سبتمبر 2024م، بحضور نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد ولفيف من المثقفين المهتمين ورواد المكتبة، واستضاف اللقاء د. فهد بن صالح العريفي ، الخبير في السلوك الإنساني، والمهتم بقضية الإدمان الرقمي، وحاوره د. عبد الرحمن البواردي الأستاذ المساعد المختص باللغة وتحليل الخطاب السياسي، جامعة الملك سعود.
واستعرض د. فهد العريفي، أهم ما جاء في كتابه ( حياتنا والإدمان الرقمي .. دراسات وحلول) قائلاً : "إن العالم الرقمي الذي أصبح الوصول إليه أقرب بكثير جداً من الوصول إلى أي شيء آخر، فقد تحكم بتغيير علاقاتنا الاجتماعية، وأصبحنا أقل قدرة على التركيز والاجتماع مع من حولنا بحضور واع واهتمام لما يقوله المتحدث لنا".
‏ويؤكد د. العريفي في كتابه، أن الاستخدام المفرط للمشتتات الرقمية، يؤثر على الأجساد والعلاقات والاستقرار النفسي، مبيناً أنه استعرض في الجزء الثاني من الكتاب، الحلول العملية للتقليل من أثر هذا الإدمان الرقمي، والوصول إلى ما يسمى به التوازن الرقمي، بخطوات عملية تشمل الابتعاد التدريجي الأجهزة الذكية، من خلال أوقات يتم تحديدها خلال اليوم، وزيادة تلك الفترات تدريجياً، خلال الممارسة المستمرة، كذلك تطبيق قوانين ما يسمى بالعمل العميق، للابتعاد تماماً عن المشتتات خلال القيام بعمل محدد وفي مكان محدد أيضاً.
وناقش اللقاء عدداً من المحاور، منها مدى تأثر هوية الإنسان بالرقمنة، لتنفصل عن وجودها الثقافي والتاريخي والاجتماعي، وقدرة الآلة الرقمية على استدراج الإنسان؛ لتعيد تشكيل شخصيته، ومناقشة كتاب د. فهد العريفي ( حياتنا والإدمان الرقمي .. دراسات وحلول)، وطرح اللقاء الثقافي سؤالاً يحتاج إلى إجابه وهو، هل ارتبطت حياة الإنسان بالزمن الرقمي تيسيراً لحياته وتحقيقاً لسعادته؟

MENAFN08092024000089011017ID1108649520

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