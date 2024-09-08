تلوث الهواء يهدد حياة 4.5 ملايين شخص سنويًا

(MENAFN
- Al Watan)
أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تلوث الهواء وحرائق الغابات الناتجة عن تغير المناخ يشكلان خطرًا متزايدًا على الصحة العامة والزراعة والنظم البيئية.
وفقًا للتقرير الصادر عن المنظمة، يتنفس 9 من كل 10 أشخاص حول العالم هواءً يحتوي على مستويات عالية من الملوثات، مما يسهم في وفاة 4.5 ملايين شخص سنويًا. وأشار التقرير إلى استمرار موجات الحرارة والجفاف خلال عام 2024، مما زاد من خطر حرائق الغابات وتلوث الهواء، في حين لوحظ انخفاض في التلوث في أوروبا والصين، وتزايد الانبعاثات في أمريكا الشمالية والهند.
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