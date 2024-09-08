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تلوث الهواء يهدد حياة 4.5 ملايين شخص سنويًا

9/8/2024 3:10:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تلوث الهواء وحرائق الغابات الناتجة عن تغير المناخ يشكلان خطرًا متزايدًا على الصحة العامة والزراعة والنظم البيئية.
وفقًا للتقرير الصادر عن المنظمة، يتنفس 9 من كل 10 أشخاص حول العالم هواءً يحتوي على مستويات عالية من الملوثات، مما يسهم في وفاة 4.5 ملايين شخص سنويًا. وأشار التقرير إلى استمرار موجات الحرارة والجفاف خلال عام 2024، مما زاد من خطر حرائق الغابات وتلوث الهواء، في حين لوحظ انخفاض في التلوث في أوروبا والصين، وتزايد الانبعاثات في أمريكا الشمالية والهند.

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