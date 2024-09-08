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برامج الذكاء الاصطناعي ينقصها الاعتراف بضعفها

9/8/2024 3:10:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتبر فيك سينج، الذي يشغل منصب نائب رئيس في شركة ((مايكروسوفت)) أنّ أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ستوفّر للشركات الكثير من الوقت والمال رغم أنّ هذه التطبيقات أمامها الكثير لتتعلمه بعد؛ كالإقرار بنقاط ضعفها.
ويقول سينج في مقابلة مع وكالة فرانس برس ((بصراحة، ما ينقص هذه النماذج اليوم هو عدم إقرارها بوضوح بأنها غير متأكدة من إجابات معيّنة وأنها بحاجة إلى مساعدة)).
بدأت ((مايكروسوفت)) و((قوقل)) والشركات المنافسة لهما منذ العام الفائت، تنشر بوتيرة سريعة تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي كـ((تشات جي بي تي))، والتي تنتج محتويات من مختلف الأنواع نزولا عند طلب بسيط بلغة يومية، وتوهِم المستخدمين أنّها تعرف كلّ شيء.
لكن على الرغم من كل هذا التقدم، فهي تقع أحيانا في وهدة ((الهلوسة))، أي اختراع الإجابات.
ويشير فيك سينغ، المسؤول عن تطبيقات ((كوبايلت)) في ((مايكروسوفت))، إلى أنّ هذا الضعف يمثّل مشكلة مهمة ينبغي حلّها، لأنّ زبائن المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي هذا والتابع للشركة التكنولوجية الأمريكية الكبرى، لن يقبلوا بتأليف المعلومات، حتى لو نادرا.
ويوضح أنّ ((أشخاصا أذكياء جدا يعملون على حلّ هذه المشكلة حتى تتمكن النماذج من تحديد أيّ أسئلة لا تعرف إجاباتها وتطلب المساعدة)).
وتناول كمثال مساعدا قائما على الذكاء الاصطناعي متخصصا في خدمة الزبائن. يقول ((لقد تحدثت إلى إحدى الشركات التي كانت تنفق 8 دولارات لكل استعلام في كل مرة يجيب فيها أحد مندوبيها)).
ومع أنّ الآلة تضطر في نصف الحالات لاستدعاء شخص لإيجاد الحل، تواصل الشركة ((تحقيق وفر هائل)).
وبدأ فيك سينغ العمل لدى ((مايكروسوفت)) في يناير، وتولّى في الصيف قيادة فرق تطوير تطبيقات ((كوبايلت)) (مساعدين قائمين على الذكاء الاصطناعي) المتخصصة في المبيعات والمحاسبة والخدمات.
وتتيح هذه التطبيقات التجارية غير الشائعة بصورة كبيرة، لشركات التكنولوجيا تبرير استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأنها بدأت بتحقيق إيرادات.

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