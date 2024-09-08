الإنسان يهبط على المريخ

(MENAFN
- Al Watan)
أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ((سبيس إكس))، أن الإنسان سيهبط على كوكب المريخ بعد مدة زمنية لا تتجاوز سبع سنوات، مشيرًا إلى أن شركته ستطلق أول مركبات ستارشيب غير مأهولة إلى المريخ في غضون عامين.
وأوضح ماسك، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي
((إكس))، أن المركبات ستكون غير مأهولة لاختبار ضمان الهبوط السليم على المريخ، لافتًا إلى أنه إذا سارت عمليات الهبوط على ما يرام، فستطلق شركته الفضائية أولى رحلاتها المأهولة إلى المريخ في غضون أربع سنوات.
وقال: ((سيزيد معدل الرحلات بشكل كبير من هناك، بهدف بناء مدينة مكتفية ذاتيًا في نحو 20 عامًا)).
وفي أبريل، قال ماسك، الذي أسس ((سبيس إكس)) في عام 2002، إن أول مركبة ستارشيب غير مأهولة تهبط على المريخ ستكون في غضون خمس سنوات، وإن أول هبوط للإنسان على المريخ سيكون في غضون سبع سنوات.
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