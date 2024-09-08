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الإنسان يهبط على المريخ

9/8/2024 3:10:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ((سبيس إكس))، أن الإنسان سيهبط على كوكب المريخ بعد مدة زمنية لا تتجاوز سبع سنوات، مشيرًا إلى أن شركته ستطلق أول مركبات ستارشيب غير مأهولة إلى المريخ في غضون عامين.
وأوضح ماسك، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي ((إكس))، أن المركبات ستكون غير مأهولة لاختبار ضمان الهبوط السليم على المريخ، لافتًا إلى أنه إذا سارت عمليات الهبوط على ما يرام، فستطلق شركته الفضائية أولى رحلاتها المأهولة إلى المريخ في غضون أربع سنوات.
وقال: ((سيزيد معدل الرحلات بشكل كبير من هناك، بهدف بناء مدينة مكتفية ذاتيًا في نحو 20 عامًا)).
وفي أبريل، قال ماسك، الذي أسس ((سبيس إكس)) في عام 2002، إن أول مركبة ستارشيب غير مأهولة تهبط على المريخ ستكون في غضون خمس سنوات، وإن أول هبوط للإنسان على المريخ سيكون في غضون سبع سنوات.

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