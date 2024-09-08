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حظر البرازيل لـ X ينعش المنصات

9/8/2024 3:10:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى حظر شبكة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي في البرازيل إلى توجّه جماعي لمستخدمي الإنترنت نحو منصات مماثلة، مثل منصة ((ثريدز)) و((بلوسكاي))، التي باتت البرتغالية اللغة الأكثر استخدامًا فيها.
وفي 30 أغسطس حُظرت المنصة في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، بعد مواجهة طويلة بين مالكها الملياردير، الأمريكي إيلون ماسك، والقاضي في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس.
وأمر هذا القاضي القوي والمثير للجدل بحجب المنصة، بعد أن تجاهلت ((إكس)) التي يستخدمها 22 مليون شخص في البرازيل ((أكثر من 10% من السكان))، سلسلة من القرارات القضائية المرتبطة بمكافحة المعلومات المضللة.
ومُذّاك، اكتسبت شبكة ((بلوسكاي)) التي أنشأها، جاك دورسي، الذي شارك في تأسيس تويتر، أكثر من مليوني مستخدم جديد في غضون أيام قليلة، بينما كان يستخدمها أقل من 6 ملايين شخص قبل حجب ((إكس))، وزادت عمليات البحث عن مصطلح ((ثريدز)) عبر ((غوغل)) أربع مرات منذ 30 أغسطس.

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