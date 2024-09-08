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السهلي لـ الأنباء اعتماد صرف مكافأة 750 دينارا لكل طالب ممن اجتازوا مقرر التربية العملية

9/8/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أعلن مدير التربية العملية بكلية التربية في جامعة الكويت د.سلطان السهلي انه تم اعتماد صرف مكافأة التربية العملية لـ 937 طالبا وطالبة من كلية التربية الذين اجتازوا مقرر التربية العملية في جامعة الكويت بواقع 750 دينارا لكل طالب وطالبة، وستكون في حساباتهم خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى ان التخصصات التي شملها التدريب هي جميع المواد الأساسية في كل المراحل، مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والعلوم والفيزياء والأحياء والرياضيات والكيمياء وكذلك رياض الأطفال.
وقال السهلي لـ «الأنباء» ان عدد الطلبة المتدربين في الفصل الأول يبلغ نحو 890 طالبا، بينما في الفصل الثاني يزيد إلى 937، وذلك لأن الطالب المتوقع تخرجه في الفصل الصيفي يستطيع ان يلتحق بالتدريب العملي في الوزارة لأنه في الفصل الصيفي لا يوجد تدريب ميداني.
ولفت إلى ان كلية التربية تمد وزارة التربية بنحو 1600 إلى 1800 معلم سنويا، وذلك حسب عدد الطلبة المقبولين سنويا في الكلية.
وثمن السهلي الدور الكبير والواضح لإدارة الشؤون المالية من مدير القطاع والمراقبين والموظفين والمراقبين الماليين التابعين لجهاز المراقبين الماليين خلال الفترة الماضية لإنهاء موضوع تأخر صرف اعتماد مكافأة اجتياز الطلبة لمقرر التربية العملية.

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