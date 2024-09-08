السهلي لـ الأنباء اعتماد صرف مكافأة 750 دينارا لكل طالب ممن اجتازوا مقرر التربية العملية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ثامر السليم
أعلن مدير التربية
العملية بكلية التربية في جامعة
الكويت د.سلطان السهلي انه تم اعتماد صرف مكافأة التربية العملية لـ 937 طالبا وطالبة من كلية التربية الذين اجتازوا مقرر التربية العملية في جامعة الكويت بواقع 750 دينارا لكل طالب وطالبة، وستكون في حساباتهم خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى ان التخصصات التي شملها التدريب هي جميع المواد الأساسية في كل المراحل، مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية والعلوم والفيزياء والأحياء والرياضيات والكيمياء وكذلك رياض الأطفال.
وقال السهلي لـ «الأنباء» ان عدد الطلبة المتدربين في الفصل الأول يبلغ نحو 890 طالبا، بينما في الفصل الثاني يزيد إلى 937، وذلك لأن الطالب المتوقع تخرجه في الفصل الصيفي يستطيع ان يلتحق بالتدريب العملي في الوزارة لأنه في الفصل الصيفي لا يوجد تدريب ميداني.
ولفت إلى ان كلية التربية تمد وزارة التربية بنحو 1600 إلى 1800 معلم سنويا، وذلك حسب عدد الطلبة المقبولين سنويا في الكلية.
وثمن السهلي الدور الكبير والواضح لإدارة الشؤون المالية من مدير القطاع والمراقبين والموظفين والمراقبين الماليين التابعين لجهاز المراقبين الماليين خلال الفترة الماضية لإنهاء موضوع تأخر صرف اعتماد مكافأة اجتياز الطلبة لمقرر التربية العملية.
MENAFN08092024000130011022ID1108649507
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.