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الصحة نقل المرضى بالطيران العمودي إلى مستشفى جابر

9/8/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلن مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة د.أحمد الشطي عن تفعيل نقل المرضى بالطيران العمودي إلى مستشفى جابر.
وقال د.الشطي في تصريح صحافي انه في إطار فعاليات افتتاح مركز الإصابات بمستشفى الشيخ جابر الأحمد، أقيمت تجربة عملية احترافية لنقل مصاب من منطقة الصباح الصحية إلى مهبط المستشفى، وصولا إلى قسم الإصابات، وذلك ضمن استعدادات الطوارئ وجاهزية مركز الإصابات في المستشفى.
وبين أن الفريق الطبي نجح في إتمام المهمة في 6 دقائق و30 ثانية فقط، ما يعكس روح التحدي والالتزام، حيث يسعى الجميع إلى تحقيق أقصى درجات الكفاءة في إنقاذ الأرواح.

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