Sunday, 08 September 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة تفعيل أنظمة الحماية بعد تعرض أحد الأنظمة لخلل فني

9/8/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة عن أن أحد أنظمتها قد تعرض لخلل فني وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه جار تقييم مستوى الخلل منوهة بإجراءات تحويل بعض أعمالها إلى المعاملات الورقية لحين حل الخلل.

MENAFN08092024000130011022ID1108649505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث