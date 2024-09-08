الصحة تفعيل أنظمة الحماية بعد تعرض أحد الأنظمة لخلل فني

الصحة تفعيل أنظمة الحماية بعد تعرض أحد الأنظمة لخلل فني
التاريخ
9/8/2024 3:05:24 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الصحة عن أن أحد أنظمتها قد تعرض لخلل فني وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه جار تقييم مستوى الخلل منوهة بإجراءات تحويل بعض أعمالها إلى المعاملات الورقية لحين حل الخلل.
MENAFN08092024000130011022ID1108649505
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.