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%12 6 نسبة الإنفاق على التعليم من ميزانية 2024/2023

9/8/2024 3:05:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الكويت دول العالم ومنظماته الأممية الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام محققة إنجازات متميزة في هذا المجال جعلتها في مصاف الدول الرائدة خليجيا وعربيا.
واستمرارا لمسيرة التطور في مجال التعليم والقضاء على محو الأمية الذي بدأته الكويت منذ نهضتها فقد بلغت نسبة إنفاقها على التعليم حسب الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 نحو 12.6% في حين بلغت نسبة الأمية عام 2024 لدى الذكور نحو 0.14% ولدى الإناث نحو 2%.
ويهدف الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية إلى تذكير الشعوب بأهمية محو الأمية باعتباره مسألة من مسائل الكرامة وحقوق الإنسان وللنهوض بخطة محو الأمية للمضي قدما نحو مجتمعات مستدامة وأكثر إلماما بمهارات القراءة والكتابة.
ويسلط الاحتفال بذلك اليوم الضوء على ضرورة توفير المهارات القرائية الأساسية للجميع وتزويد كل فرد بمهارات أكثر تقدما في مجال القراءة من منظور التعلم مدى الحياة، لأنها حق من حقوق الإنسان وركن من أركان التعلم ووسيلة لتعزيز الرفاهية وسبل العيش مما يشكل قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي 26 أكتوبر عام 1966 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) أنها خصصت الثامن من سبتمبر كل عام ليكون يوما دوليا لمحو الأمية بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية تعلم القراءة والكتابة للأفراد لما لها من أهمية للمجتمعات.
وأدركت الكويت منذ فجر نهضتها أهمية التعليم فأولته جل عنايتها ويسرت كل أسبابه وواكب ذلك اهتمام مماثل بتوفير سبل التعليم لأجيال من الآباء والأمهات فاتها قطار التعليم ففتحت وزارة التربية منذ عام 1957 مراكز لمحو الأمية ولتعليم الكبار في جميع أنحاء البلاد.

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