%12 6 نسبة الإنفاق على التعليم من ميزانية 2024/2023

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شاركت الكويت دول العالم ومنظماته الأممية الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام محققة إنجازات متميزة في هذا المجال جعلتها في مصاف الدول الرائدة خليجيا وعربيا.
واستمرارا لمسيرة التطور في مجال التعليم
والقضاء على محو الأمية الذي بدأته الكويت منذ نهضتها فقد بلغت نسبة إنفاقها على التعليم حسب الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 نحو 12.6% في حين بلغت نسبة الأمية عام 2024 لدى الذكور نحو 0.14% ولدى الإناث نحو 2%.
ويهدف الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية إلى تذكير الشعوب بأهمية محو الأمية باعتباره مسألة من مسائل الكرامة وحقوق الإنسان وللنهوض بخطة محو الأمية للمضي قدما نحو مجتمعات مستدامة وأكثر إلماما بمهارات القراءة والكتابة.
ويسلط الاحتفال بذلك اليوم الضوء على ضرورة توفير المهارات القرائية الأساسية للجميع وتزويد كل فرد بمهارات أكثر تقدما في مجال القراءة من منظور التعلم مدى الحياة، لأنها حق من حقوق الإنسان وركن من أركان التعلم ووسيلة لتعزيز الرفاهية وسبل العيش مما يشكل قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي 26 أكتوبر عام 1966 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) أنها خصصت الثامن من سبتمبر كل عام ليكون يوما دوليا لمحو الأمية بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية تعلم القراءة والكتابة للأفراد لما لها من أهمية للمجتمعات.
وأدركت الكويت منذ فجر نهضتها أهمية التعليم فأولته جل عنايتها ويسرت كل أسبابه وواكب ذلك اهتمام مماثل بتوفير سبل التعليم لأجيال من الآباء والأمهات فاتها قطار التعليم ففتحت وزارة التربية منذ عام 1957 مراكز لمحو الأمية ولتعليم الكبار في جميع أنحاء البلاد.
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