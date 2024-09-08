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%47 ارتفاعا بعدد القضايا العمالية المنجزة

9/8/2024 3:01:31 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد القضايا العمالية المنجزة بنسبة 47 %، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، ودعاوى الخروج النهائي، وطلب شهادة خدمة، وغيرها من القضايا.
وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع القضاء العمالي، أن يواكب التطورات الكبيرة والنقلات النوعية التي يشهدها سوق العمل السعودي، من خلال سرعة الفصل في المنازعات، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
وأسهمت المحاكم العمالية، التي أطلقها وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في أواخر 2018، واكتملت بتدشينها منظومة القضاء المتخصص، في تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية. وبلغ متوسط عمر القضية في الدعاوى العمالية خلال العام الماضي، 20 يومًا، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين؛ وهو ما يعكس سرعة الإنجاز في المحاكم العمالية.

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