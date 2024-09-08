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إحباط توزيع 290 كلجم أسماك فاسدة

9/8/2024 3:01:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أحبطت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات المختصة توزيع 290 كيلوجرامًا من السمك الفاسد في نطاق حي العزيزية، وذلك بعد تمكنها من ضبطها في إحدى السيارات المتجولة التي تم رصدها خلال الحملات الرقابية الميدانية.
وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية، هبة البلوي، أن هذه الجهود تأتي ضمن حملات التفتيش الدورية التي تنفذها الأمانة لمكافحة المخالفات الصحية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة منع المخالفات البلدية؛ مؤكدة أهمية هذه الحملات في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وضمان بيئة غذائية آمنة.

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