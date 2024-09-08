إحباط توزيع 290 كلجم أسماك فاسدة

(MENAFN
- Al Watan)
أحبطت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات المختصة توزيع 290 كيلوجرامًا من السمك الفاسد في نطاق حي العزيزية، وذلك بعد تمكنها من ضبطها في إحدى السيارات المتجولة التي تم رصدها خلال الحملات الرقابية الميدانية.
وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية، هبة البلوي، أن هذه الجهود تأتي ضمن حملات التفتيش الدورية التي تنفذها الأمانة لمكافحة المخالفات الصحية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة منع المخالفات البلدية؛ مؤكدة أهمية هذه الحملات في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وضمان بيئة غذائية آمنة.
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