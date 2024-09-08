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بتوجيه من القيادة .. وزير الداخلية يلتقي رئيس جمهورية مصر العربية

9/8/2024 3:01:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بتوجيه من القيادة - حفظها الله - التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في القصر الرئاسي بالقاهرة.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامته، وتمنياتهما - حفظهما الله - لحكومة وشعب مصر دوام الرقي والتقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، فيما حضره من الجانب المصري، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

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