بتوجيه من القيادة .. وزير الداخلية يلتقي رئيس جمهورية مصر العربية

(MENAFN
- Al Watan)
بتوجيه من القيادة - حفظها الله - التقى وزير
الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في القصر الرئاسي بالقاهرة.
ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، لفخامته، وتمنياتهما - حفظهما الله - لحكومة وشعب مصر دوام الرقي والتقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، فيما حضره من الجانب المصري، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
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