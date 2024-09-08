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اجتماع وزاري للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والهند

9/8/2024 3:01:31 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأن الأمانة العامة ستستضيف يوم غدٍ الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024م، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والهند، وذلك بحضور وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكر.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند ودول الخليج وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة مشيراً إلى أن هذا الاجتماع تأتي في إطار حرص دول المجلس على استكشاف وفتح آفاق جديدة للتعاون من جهة، وتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الدول والمنظمات في العالم من جهة أخرى، وأنه سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدة مواضيع في العديد من المجالات التي تخدم مصالح الجانبين المشتركة وتحقق الفوائد لشعوبهم.
وسيعقد على هامشه اجتماع المجلس الوزاري الـ161 لمجلس التعاون، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، لبحث عدد من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بالدوحة ديسمبر 2023م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.
يأتي هذا الحدث المهم في إطار جهود مجلس التعاون لتوسيع قاعدة التعاون مع الدول الكبرى كالهند، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

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