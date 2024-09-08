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إعصار ياغي 3 ملايين بلا كهرباء بفيتنام

9/8/2024 3:01:30 PM
(MENAFN- Al Watan) قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 176 آخرون في فيتنام بعدما ضرب الإعصار ياغي شمال البلاد، في حين حذر المسؤولون من هطول أمطار غزيرة على الرغم من تراجع قوته.
ووصف مسؤولون فيتناميون الإعصار ياغي بأنه أحد أقوى الأعاصير التي ضربت المنطقة خلال العقد الماضي، وقد ترك أكثر من ثلاثة ملايين شخص دون كهرباء في شمال فيتنام. كما ألحق أضرارا بالأراضي الزراعية الحيوية، والتي تبلغ مساحتها نحو 116.192 هكتارا حيث يزرع الأرز والفواكه في الغالب. وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية بعد إغلاق أربعة مطارات.
تغير المناخ
وضرب الإعصار إقليمي كوانج نينه وهايفونج الساحليين الشماليين في فيتنام بسرعة رياح تصل إلى 149 كيلومترًا في الساعة (92 ميلًا في الساعة).
واستمر الإعصار لمدة 15 ساعة تقريبًا قبل أن يضعف تدريجيًا إلى منخفض استوائي في وقت مبكر من صباح الأحد. وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية في فيتنام هطول أمطار غزيرة في الأقاليم الشمالية والوسطى، وحذرت من حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة وفيضانات مفاجئة في الجداول وانهيارات أرضية على المنحدرات الشديدة.
وكان عمال البلدية إلى جانب قوات الجيش والشرطة مشغولين في العاصمة هانوي، بإزالة الأشجار المقتلعة واللوحات الإعلانية الساقطة وأعمدة الكهرباء المقلوبة وأسطح المنازل التي جرفتها الفيضانات.
كان إعصار ياغي لا يزال عاصفة عندما اندفع من شمال غرب الفلبين إلى بحر الصين الجنوبي يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وفقد 26 آخرين.

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