إعصار ياغي 3 ملايين بلا كهرباء بفيتنام

(MENAFN
- Al Watan)
قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 176 آخرون في فيتنام بعدما ضرب الإعصار ياغي شمال البلاد، في حين حذر المسؤولون من هطول أمطار غزيرة على الرغم من تراجع قوته.
ووصف مسؤولون فيتناميون الإعصار ياغي بأنه أحد أقوى الأعاصير التي ضربت المنطقة خلال العقد الماضي، وقد ترك أكثر من ثلاثة ملايين شخص دون كهرباء في شمال فيتنام. كما ألحق أضرارا بالأراضي الزراعية الحيوية، والتي تبلغ مساحتها نحو 116.192 هكتارا حيث يزرع الأرز والفواكه في الغالب. وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية بعد إغلاق أربعة مطارات.
تغير المناخ
وضرب الإعصار إقليمي كوانج نينه وهايفونج الساحليين الشماليين في فيتنام بسرعة رياح تصل إلى 149 كيلومترًا في الساعة (92 ميلًا في الساعة).
واستمر الإعصار لمدة 15 ساعة تقريبًا قبل أن يضعف تدريجيًا إلى منخفض استوائي في وقت مبكر من صباح الأحد. وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية في فيتنام هطول أمطار غزيرة في الأقاليم الشمالية والوسطى، وحذرت من حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة وفيضانات مفاجئة في الجداول وانهيارات أرضية على المنحدرات الشديدة.
وكان عمال البلدية إلى جانب قوات الجيش والشرطة مشغولين في العاصمة هانوي، بإزالة الأشجار المقتلعة واللوحات الإعلانية الساقطة وأعمدة الكهرباء المقلوبة وأسطح المنازل التي جرفتها الفيضانات.
كان إعصار ياغي لا يزال عاصفة عندما اندفع من شمال غرب الفلبين إلى بحر الصين الجنوبي يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وفقد 26 آخرين.
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