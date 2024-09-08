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جولات لهدف بمدن ومحافظات الباحة

9/8/2024 3:01:30 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية ((هدف)) جولته، في جامعة الباحة بالمدينة الجامعية، لتمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل، ودعم منشآت القطاع الخاص في استقطاب الكوادر الوطنية.
يُذكر أن جولة الفرع المتنقل التي تنتهي في تاريخ 12 سبتمبر 2024 تشمل فروع الكلية التطبيقية التابعة لجامعة الباحة محافظات قلوة المخواة، وغامد الزناد، وبنى حسن، والقرى، والمندق.

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