Sunday, 08 September 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذكرة تفاهم لاستثمار المواد الإعلامية

9/8/2024 3:01:30 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مذكرة تفاهم مع شركة نبذة، حيث تضمنت الاتفاقية عددًا من البنود المرتكزة على استثمار المواد الإعلامية التي تملكها شركة نبذة في منصة سيما (وهي منصة رقمية تحت مظلة الهيئة).
وذكر مدير عام مركز الأرشيف الرقمي بهيئة الإذاعة والتلفزيون تركي العتيبي لـ"الوطن" أن الاتفاقية تهدف لاستثمار المواد المرئية والسمعية التي تتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية للمملكة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير الملموسة مع حفظ حقوق الملكية الفكرية و حمايتها والمساهمة في دعم الإبداع في صناعة المحتوى.
وأضاف العتيبي أنه سيتم تدشين المنصة مع شركائنا خلال فترة قريبة، مشيرا أن المنصة متاحة للراغبين من القطاع العام والقطاع الخاص في استثمار موادهم معبرا عن امتنانه لكل الشركاء في نجاح المنصة.
ومثل الاتفاقية من هيئة الإذاعة والتلفزيون مدير عام مركز الأرشيف الرقمي تركي العتيبي، ومن قبل شركة نبذة الرئيس التنفيذي محمد النحيت.

MENAFN08092024000089011017ID1108649471

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث