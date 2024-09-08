مذكرة تفاهم لاستثمار المواد الإعلامية

(MENAFN
- Al Watan)
وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية مذكرة تفاهم مع شركة نبذة، حيث تضمنت الاتفاقية عددًا من البنود المرتكزة على استثمار المواد الإعلامية التي تملكها شركة نبذة في منصة سيما (وهي منصة رقمية تحت مظلة الهيئة).
وذكر مدير عام مركز الأرشيف الرقمي بهيئة الإذاعة والتلفزيون تركي العتيبي لـ"الوطن" أن الاتفاقية تهدف لاستثمار المواد المرئية والسمعية التي تتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية للمملكة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير الملموسة مع حفظ حقوق الملكية الفكرية و حمايتها والمساهمة في دعم الإبداع في صناعة المحتوى.
وأضاف العتيبي أنه سيتم تدشين المنصة مع شركائنا خلال فترة قريبة، مشيرا أن المنصة متاحة للراغبين من القطاع العام والقطاع الخاص في استثمار موادهم معبرا عن امتنانه لكل الشركاء في نجاح المنصة.
ومثل الاتفاقية من هيئة الإذاعة والتلفزيون مدير عام مركز الأرشيف الرقمي تركي العتيبي، ومن قبل شركة نبذة الرئيس التنفيذي محمد النحيت.
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