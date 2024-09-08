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كيفن دي بروين يتطلع لكسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا

9/8/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتطلع البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لتحسين نتائج منتخب بلاده أمام فرنسا، عندما يلتقي الفريقان في دوري أمم أوروبا لكرة القدم، غدا الإثنين .

وخسر المنتخب البلجيكي أمام فرنسا في آخر ثلاث مباريات بهدف وحيد في نصف نهائي كأس العالم 2018 ونصف نهائي دوري أمم أوروبا 2021، ودور الـ16 في بطولة يورو 2024.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "بالطبع ليس جيدا أن نخسر المباريات الأخيرة أمام فرنسا في البطولات الكبرى".

وأضاف "لقد كانت مباريات متقاربة للغاية، ولم يتفوق منتخب فرنسا بفارق كبير، وسيكون من الرائع أن نحقق الفوز في مباراة الغد".

وأتم النجم البلجيكي تصريحاته في هذا الشأن "سنلعب ضد أفضل مجموعة من لاعبي فرنسا، ونسعى لإثبات أننا قادرون على تحقيق شيء ما".

ولم يواجه منتخب بلجيكا مثل هذه المشاكل في مباراته الأولى بدوري الأمم، حيث سجل كيفن دي بروين هدفين في الفوز على إسرائيل بنتيجة 1/3.

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