ديشان يحاول الحصول على أفضل أداء من كيليان مبابي مع منتخب فرنسا

أكد مدرب فرنسا ديدييه ديشان أنه يواصل العمل على إيجاد طريقة للحصول على أفضل أداء من كيليان مبابي.

وبات مهاجم هو رأس الحربة الصريح لمنتخب فرنسا، وهو الدور الذي يؤديه حاليا مع الفريق الإسباني بعد الانتقال إليه قادما من باريس سان جيرمان هذا الصيف، ولكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما حقق النجاح الأكبر عند توظيفه في مركز الجناح.

وقدم مبابي أداء باهتا أثناء توظيفه كمهاجم صريح في إيطاليا التي انتهت بخسارة فرنسا بنتيجة 3/1 في دوري أمم أوروبا لكرة القدم، حيث سدد مرتين فقط منها كرة واحدة فقط على المرمى.

لكن ديشان يصر على أن مبابي مرتاح في اللعب في عمق الهجوم، حيث يمنحه حرية أكبر في هذا المركز.

وصرح ديشان لقناة (تي إف 1) الفرنسية "إنه مهاجم يلعب في مركز محوري، وهو ما يمنحه قدرا كبيرا من الحرية، ولكنه ليس لاعبا محوريا خالصا مثلما يتوقع البعض".

وأضاف "إنه يلعب في نفس المركز الذي يلعب فيه مع ناديه، بنفس الحرية التي يتمتع بها".

وأوضح "مبابي ليس مهاجما يتمركز داخل منطقة الجزاء، أو مهاجم محوري، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم أمور فنية ليكون الفريق متكاملا قدر الإمكان".

من جانبه، يعترف أنطوان جريزمان مهاجم منتخب فرنسا بأن اللاعبين يحاولون التأقلم مع اعتزال أوليفييه جيرو بعد يورو 2024.

وقال جريزمان لبرنامج تيليفوت "إنه خط هجوم جديد، فلم يعد لدينا مهاجم بنفس مواصفات جيرو الذي يتمركز في عمق دفاع المنافسين".

ويميل ديديبه ديشان لعدم إشراك مبابي أساسيا في مباراة بلجيكا بدوري أمم أوروبا في محاولة منه لتخفيف الأعباء البدنية على اللاعبين.

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