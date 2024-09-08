بن ناصر ينضم لقائمة الغائبين عن تشكيلة الجزائر أمام ليبيريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
انضم إسماعيل بن ناصر إلى قائمة الغائبين عن تشكيلة منتخب الجزائر في مواجهة ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وأعلن الاتحاد الجزائري للعبة اليوم الأحد غياب لاعب الوسط بن ناصر بسبب تعرضه لإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق صباح اليوم في مركز سيدي موسى.
وغادر منتخب الجزائر ظهر اليوم إلى مونروفيا حيث يواجه ليبيريا يوم الثلاثاء المقبل.
وكان المنتخب الجزائري قد أعلن أمس غياب رياض محرز وحسام عوار عن مواجهة ليبيريا "لأسباب طبية" لينضما إلى ريان آيت نوري ومحمد أمين عمورة اللذين تأكد غيابهما أيضا عن تشكيلة الفريق.
وكان محرز قد شارك مع المنتخب لأول مرة منذ نهائيات كأس الأمم الأفريقية الماضية في الفوز 2-صفر على غينيا الاستوائية يوم الخميس في مستهل مشوار الفريقين في تصفيات البطولة القارية التي تقام في المغرب.
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