Sunday, 08 September 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بن ناصر ينضم لقائمة الغائبين عن تشكيلة الجزائر أمام ليبيريا

9/8/2024 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انضم إسماعيل بن ناصر إلى قائمة الغائبين عن تشكيلة منتخب الجزائر في مواجهة ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الجزائري للعبة اليوم الأحد غياب لاعب الوسط بن ناصر بسبب تعرضه لإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق صباح اليوم في مركز سيدي موسى.

وغادر منتخب الجزائر ظهر اليوم إلى مونروفيا حيث يواجه ليبيريا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الجزائري قد أعلن أمس غياب رياض محرز وحسام عوار عن مواجهة ليبيريا "لأسباب طبية" لينضما إلى ريان آيت نوري ومحمد أمين عمورة اللذين تأكد غيابهما أيضا عن تشكيلة الفريق.

وكان محرز قد شارك مع المنتخب لأول مرة منذ نهائيات كأس الأمم الأفريقية الماضية في الفوز 2-صفر على غينيا الاستوائية يوم الخميس في مستهل مشوار الفريقين في تصفيات البطولة القارية التي تقام في المغرب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN08092024000110011019ID1108649467

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث