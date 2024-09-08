بن ناصر ينضم لقائمة الغائبين عن تشكيلة الجزائر أمام ليبيريا

انضم إسماعيل بن ناصر إلى قائمة الغائبين عن تشكيلة الجزائر في مواجهة ليبيريا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الجزائري للعبة اليوم الأحد غياب الوسط بن ناصر بسبب تعرضه لإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق صباح اليوم في مركز سيدي موسى.

وغادر منتخب الجزائر ظهر اليوم إلى مونروفيا حيث يواجه ليبيريا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب الجزائري قد أعلن أمس غياب رياض محرز وحسام عوار عن مواجهة ليبيريا "لأسباب طبية" لينضما إلى ريان آيت نوري ومحمد أمين عمورة اللذين تأكد غيابهما أيضا عن تشكيلة الفريق.

وكان محرز قد شارك مع المنتخب لأول مرة منذ نهائيات كأس الأمم الأفريقية الماضية في الفوز 2-صفر على غينيا الاستوائية يوم الخميس في مستهل مشوار الفريقين في تصفيات البطولة القارية التي تقام في المغرب.

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