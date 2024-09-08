نيفيل يفوز برالي اليونان ويعزز صدارته للترتيب العام

فاز تييري نيفيل سائق هيونداي برالي أكروبوليس باليونان ليعزز صدارته للترتيب العام لبطولة العالم للراليات اليوم الأحد بعدما تعرضت سيارة منافسه على اللقب سيباستيان أوجيه لحادث في المرحلة الأخيرة.

وحل زميله الإسباني داني سوردو في المركز الثاني بينما جاء أوت تاناك في المركز الثالث ليهيمن المصنع الكوري الجنوبي على منصة التتويج في السباق.

ويتصدر هيونداي الترتيب العام للصانعين بفارق 35 نقطة قبل ثلاث جولات على خط النهاية، بينما يحتل نيفيل المركز الأول في بطولة السائقين بفارق 34 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وقبل المرحلة الأخيرة، تقدم نيفيل بفارق أكثر من دقيقة واحدة ومضى السائق البلجيكي في طريقه لتحقيق ثاني انتصار هذا الموسم والأول منذ مونت كارلو في يناير كانون الثاني الماضي.

وأساء أوجيه تقدير منعطف ليتعرض لحادث بعد 1.6 كيلومتر من بداية المرحلة الأخيرة التي امتدت مسافة 18.2 كيلومتر.

ولم يصب أحد بسوء وتمكن أوجيه من استكمال السباق في السيارة المتضررة ليضمن احتساب 13 نقطة حققاها حتى يوم السبت.

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