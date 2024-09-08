Sunday, 08 September 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بني ياس يعبر دبا الحصن ويلتقي الوصل في ربع نهائي كأس الرابطة

9/8/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل بني ياس لمواجهة الوصل في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على حساب دبا الحصن بالفوز عليه مساء اليوم في إياب الدور الأول من المنافسة 3-0 وكان "السماوي" قد فاز في لقاء الذهاب 4-2، لينال بطاقة التأهل إلى الدور الثاني عن جدارة.

وخلال اللقاء، لم يجد "السماوي" صعوبة في نيل الأفضلية
بعد استفادته من الطرد المبكر للاعب دبا الحصن نيكسا فوجانوفيتش في الدقيقة العاشرة أثر لعبة مشتركة مع حارس المرمى فهد الظنحاني، وجاء الهدف الأول في اللقاء عن طريق يوسف نيكتيه في الدقيقة 36 والذي ساعد السماوي في فرض المزيد من السيطرة على مجريات اللعب حتى تمكن من إضافة الثاني بواسطة خلف الحوسني في الدقيقة الثانية من الزمن المهدر للشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، نشط دبا الحصن الذي أجرى مدربه عدة تعديلات في صفوفه، ونجح في مبادلة بني ياس الهجمات عن طريق البديل وليد عمبر الذي تحرك بإيجابية في خط المقدمة، لكن بني ياس حافظ على أفضليته ولاحت له عدة فرص تألق في ابعادها حارس المرمى سهيل المطوع، ومع تقدم دقائق اللعب، تراجع الأداء من الفريقين وفي الدقيقة الثانية من الزمن المهدر للقاء أضاف البديل لازار ماركوفيتش الهدف الثالث للسماوي والذي انتهت عليه المواجهة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN08092024000110011019ID1108649465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث