بني ياس يعبر دبا الحصن ويلتقي الوصل في ربع نهائي كأس الرابطة

تأهل بني ياس لمواجهة الوصل في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على حساب دبا الحصن بالفوز عليه مساء اليوم في إياب الدور الأول من المنافسة 3-0 وكان "السماوي" قد فاز في لقاء الذهاب 4-2، لينال بطاقة التأهل إلى الدور الثاني عن جدارة.

وخلال اللقاء، لم يجد "السماوي" صعوبة في نيل الأفضلية

بعد استفادته من الطرد المبكر للاعب دبا الحصن نيكسا فوجانوفيتش في الدقيقة العاشرة أثر لعبة مشتركة مع حارس المرمى فهد الظنحاني، وجاء الهدف الأول في اللقاء عن طريق يوسف نيكتيه في الدقيقة 36 والذي ساعد السماوي في فرض المزيد من السيطرة على مجريات اللعب حتى تمكن من إضافة الثاني بواسطة خلف الحوسني في الدقيقة الثانية من الزمن المهدر للشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، نشط دبا الحصن الذي أجرى مدربه عدة تعديلات في صفوفه، ونجح في مبادلة بني ياس الهجمات عن طريق البديل وليد عمبر الذي تحرك بإيجابية في خط المقدمة، لكن بني ياس حافظ على أفضليته ولاحت له عدة فرص تألق في ابعادها حارس المرمى سهيل المطوع، ومع تقدم دقائق اللعب، تراجع الأداء من الفريقين وفي الدقيقة الثانية من الزمن المهدر للقاء أضاف البديل لازار ماركوفيتش الهدف الثالث للسماوي والذي انتهت عليه المواجهة.

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