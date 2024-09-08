الجزيرة يزيح البطائح بفارق الأهداف ويضرب موعداً مع العين في ربع نهائي كأس أديب



تأهل الجزيرة إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي رغم خسارته مساء اليوم، من البطائح بهدفين مقابل هدف واحد في الإياب للدور الـ16 على ستاد خالد بن محمد في الشارقة، مستفيدا من فارق الأهداف لمصلحته بعد فوزه ذهابا بنتيجة 3 – 1. وضرب الجزيرة موعدا مع العين في ربع النهائي.

جاءت بداية المباراة متوسطة، وتفوق الجزيرة في نسبة امتلاك الكرة لكن أخطر الفرص أوجدها البطائح عندما انفرد مهاجمه الكاميروني أناتولي أبانغ بحارس المرمى ستوجان ليكوفيتش لكن الأخير نجح في تحويل الكرة إلى الركنية ورد الجزيرة برأسية مامادو كلوبالي التي مرت فوق المرمى بقليل، ثم تألق ليكوفيتش من جديد عندما تصدى بنجاح لتسديدة مهاجم "الراقي" ألفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 31.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أعلن الحكم أحمد بلال عن ضربة جزاء للجزيرة بعد العودة لتقنية الفيديو، حولها الأرجنتيني رامون ميراز إلى هدف في الدقيقة 45+4.



في الشوط الثاني، كثف "الراقي" من محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما أدى لتراجع لاعبي الجزيرة لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة، وواصل البطائح اللعب بأسلوب هجومي حتى تمكن من معادلة النتيجة من رأسية أناتولي في الدقيقة 84 وكان اللاعب نفسه قريبا من إضافة هدف ثان من ضربة رأسية تألق في التصدي لها حارس مرمى الجزيرة البديل عبد الرحمن العامري في الدقيقة 88، وترجم "الراقي" أفضليته في الشوط الثاني بهدف ثان جميل من ركنية مباشرة سجلها البرازيلي أنتونيو فيالهو في الدقيقة 90 + 8.

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