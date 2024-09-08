الرئيس المصري يهنئ بعثة بلاده بعد ميداليات دورة الألعاب البارالمبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تهنئة بعثة منتخب بلاده بالميداليات المحققة في دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" إكس" (تويتر سابقا)،اليوم الأحد :"أتوجه بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، الذين رفعوا اسم مصر عالياً في الفعاليات الدولية".
وأضاف أنه يهنئ كل من محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال ورحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال ومحمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال وفاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال وصفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال ونادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال والمنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.
وأوضح:"لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر،
وإثباتاً أن المصريين قادرون دوماً على التحدي وتخطي الصعاب، فحقاً إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم".
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