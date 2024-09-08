الرئيس المصري يهنئ بعثة بلاده بعد ميداليات دورة الألعاب البارالمبية

حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تهنئة بعثة بلاده بالميداليات المحققة في دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" إكس" (تويتر سابقا)،اليوم الأحد :"أتوجه بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، الذين رفعوا اسم مصر عالياً في الفعاليات الدولية".

وأضاف أنه يهنئ كل من محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال و⁠رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال و⁠محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال و⁠فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال و⁠صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال و⁠نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال و⁠المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.

وأوضح:"لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر،

وإثباتاً أن المصريين قادرون دوماً على التحدي وتخطي الصعاب، فحقاً إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم".

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