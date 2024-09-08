حظر شبكة إكس في البرازيل ينعش منصات منافسة

أدى حظر شبكة "اكس" للتواصل الاجتماعي في البرازيل إلى توجّه جماعي لمستخدمي الإنترنت نحو منصات مماثلة مثل

منصة "ثريدز" و "بلوسكاي" التي باتت البرتغالية اللغة الأكثر استخداما فيها.

وبعدما كان الطالب ليون ليل يستخدم "اكس" منذ العام 2014، بدأ يتصفّح منصة "ثريدز" التي أطلقتها قبل أكثر من عام مجموعة "ميتا" الأمريكية المالكة أيضا لمنصتي فيسبوك وانستغرام.

ويقول لوكالة فرانس برس "أشعر أنني دخلت مجتمعا أكثر ترحيبا وأقل عدوانية، حتى لو خسرت إخلاصي لإكس" التي كان اسمها حتى وقت قريب تويتر.

وفي 30 أغسطس حُظرت المنصة في أكبر دولة في أميركا اللاتينية، بعد مواجهة طويلة بين مالكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك والقاضي في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس.

وأمر هذا القاضي القوي والمثير للجدل بحجب المنصة بعد أن تجاهلت "إكس" التي يستخدمها 22 مليون شخص في البرازيل (أكثر من 10% من السكان)، سلسلة من القرارات القضائية المرتبطة بمكافحة المعلومات المضللة.

ومُذّاك، اكتسبت شبكة "بلوسكاي" التي أنشأها جاك دورسي الذي شارك في تأسيس تويتر، أكثر من مليوني مستخدم جديد في غضون أيام قليلة، بينما كان يستخدمها أقل من 6 ملايين شخص قبل حجب "إكس".

وزادت عمليات البحث عن مصطلح "ثريدز" عبر "غوغل" أربع مرات منذ 30 أغسطس. ولم تعلّق المنصة التي يستخدمها راهنا 190 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم على سؤال وكالة فرانس برس عن عدد المستخدمين الجدد منذ حجب "إكس" في البرازيل.

- لا بديل معيّن -

وعلى غرار "إكس"، تتيح هاتان المنصتان النشر الفوري لنصوص قصيرة مع إمكانية إرفاقها بصور. ويُعدّ تطبيقاهما من بين أكثر التطبيقات التي تم تحميلها خلال الأيام الأخيرة في البرازيل.

والانتقال إلى "ثريدز" خطوة متوقّعة في بلد يستخدم منصة انستغرام فيه أكثر من 140 مليون شخص، يمكنهم اعتماد نفس معلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور لتصفّح "ثريدز".

من جهته، فضّل البروفيسور راوول نونيس الذي أنشأ حسابه في "تويتر" عام 2007، التوجه إلى "بلوسكاي".

ويقول "في هذه المنصة نفس اللغة والمراجع التي كانت في تويتر. لكن من المؤسف أنّها لا تعرض ترتيبا للمواضيع الرائجة فيها (ترندينغ توبيكس) بالإضافة إلى عدم إمكانية نشر مقاطع فيديو عبرها".

ونظرا إلى أنّ مستقبل "إكس" غير واضح، من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الانتقال إلى منصات مشابهة يحمل آثارا دائمة على مشهد وسائل التواصل الاجتماعي في البرازيل، الدولة الشهيرة بقطاع اتصال حديث والتي يتخطى عدد الهواتف الذكية فيها عدد السكان.

وتعتبر المتخصصة في جامعة بيلوتاس الفيدرالية في جنوب البرازيل راكيل ريكويرو أنّ محبي "إكس" الذين حُرموا من هذه المنصة سيصبحون على الأرجح ناشطين في منصات مختلفة".

- متعصّبون -

ويرى الأستاذ في الدراسات الثقافية والإعلامية لدى جامعة فلومينينسي الفدرالية فيكتور شاغاس أنّ البرازيليين يتجهون إلى شبكات اجتماعية مشابهة لإكس لمواصلة المشاركة في نقاشات عامة تتمحور على بلدهم، ولكن أيضا للبقاء في أجواء الأحداث التي تجري في البلدان الأخرى.

ويشير إلى أنّ تمتّع هذه المنصات بقاعدة مستخدمين أصغر بكثير على مستوى العالم "قد يمثّل نوعا من العزلة للبرازيل".

ويوضح ليون ليل مثلا أنه يواجه في "بلوسكاي" صعوبة في إيجاد صفحات شخصية لأسماء شهيرة كان يتابعها عبر "إكس".

أما بالنسبة إلى "ثريدز"، فـ"عدد مستخدميها في مختلف أنحاء العالم أعلى بسبب ارتباطها بانستغرام، لكنّها لا تبعث بالثقة لأنها تابعة لمجموعة ميتا"، بحسب شاغاس.

وفي البرازيل حيث فرضت "إكس" نفسها باعتبارها مساحة مميزة للمناقشات بالمواضيع الرائجة، بدأت شخصيات سياسية تنتقل إلى منصات أخرى.

ومن هؤلاء الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الذي ما كان يستخدم "ثريدز" و"بلوسكاي" قبل بضعة أشهر والذي بدأ بكتابة منشورات عبر المنصتين بشكل منتظم كما كان يفعل عبر "إكس".

لكن لا يزال هناك عدد قليل من المتعصبين للمنصة كسلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو، المعجب كثيرا بإيلون ماسك، والذي لم ينشئ بعد أيّ حساب في "بلوسكاي" بينما يستخدم "ثريدز" للترويج لحسابه في منصة "تلغرام".

ويقول النائب نيكولاس فيريرا (28 عاما)، أحد مؤيدي بولسونارو "لم أنشئ حسابا في بلوسكاي. منصة إكس هي بلدي".